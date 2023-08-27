高雄一群女校長登山隊 3年覽盡美景驗證「肉腳」也能上百岳

高雄市15位女校長組成「高雄市女校長登山隊」，攻頂不是她們的唯一目標，接近大自然眺望美麗山景才是信念。3年來彼此相互激勵，至今已成功攀登14座小大百岳，一起站在最高點看見台灣的美麗，驗證「肉腳」也能上百岳，鼓勵更多人加入登山行列。

「這座山有點高，我真的可以嗎？」「這幾天天氣不穩定，安全會不會有影響？」「腳最近怪怪的不太舒服，我還是先放棄好了......」女校長們說，出發前種種的疑慮與不安，成為登山前的日常，能全員到齊爬山已是件不容易的事。

華山國小校長王惠玲說，每次爬山時，不論成功登頂與否，每次都有校長喊著要放棄，甚至才走不到一半，就累到開始懷疑人生，叨唸著自己也許不該來。還有人拚著老命呼喊：「不要再走了，再走我要生氣了！」、「我想下山了...」但當最後站上山頂後，大家又被眼前美景折服，覺得「實在不虛此行」、「再累也甘願」，又開始討論下次行程，登山隊就一直沒解散。

女校長登山隊最早只有3位女校長，分別是華山國小王惠玲、樂群國小許瓊文與大同國小陳詠禎，現在已有15位女校長加入，最年長58歲、最年輕48歲。女校長們一致認同，「沒有走過台灣的土地登過台灣的高山，是無法體驗台灣這塊土地的美。」所以即使平日公務繁忙，依然保有嚮往大自然，以及熱愛台灣特有生態美景的熱情。

砂崙國小校長簡靜慧表示，女校長登山隊成員體耐力不一，當初以大眾化的健行路線為基礎，以強化未來登山體能與適應3千公尺高山的心肺耐力。大家從好走的小山開始，累積步道健行與小百岳的經驗，也建立了自信心彼此間默契。再逐漸向入門款的百岳邁進，再踏上3000公尺的山峰，從合歡山系列石門山、合歡主峰到合歡東峰、合歡北峰、塔關山、玉山前峰等，3年來已陸續攻上大小百岳14座。

許瓊文說，尤其是玉山前峰魔鬼般的石瀑登山步道，有看不到盡頭的階梯步道、踩不完的箭竹草坡，考驗著體能極限與意志力，但登頂後展望連綿不斷的高聳山脈、腳下不斷翻滾奔騰的雲海，瞬間忘記路程中的種種挑戰艱辛。