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OL重度3Ｃ使用者頸背疼痛病入膏肓 再生治療免用止痛藥

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
上班族婦女重度3Ｃ使用頸背疼痛病入膏肓，嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師安排王女，接受超音波導引精準PRP注射。圖／祥太醫院提供
上班族婦女重度3Ｃ使用頸背疼痛病入膏肓，嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師安排王女，接受超音波導引精準PRP注射。圖／祥太醫院提供

王姓婦人是使用電腦的上班族，整天需要久坐，下班後又低頭看手機，或使用平板追劇，數月前出現頸部僵硬及上背痠痛症狀，近幾天晚上睡覺雙手臂麻痛難以入眠，到醫院看診經核磁共振 (MRI)檢查後，診斷為頸椎椎間盤突出壓迫頸椎神經根。

經嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師安排，王女接受超音波導引精準PRP注射數周後，上背痠痛症狀逐漸緩解，數個月後回診時，疼痛指數已大幅下降，雙上肢痠麻情形也跟著改善，不再需要服用任何止痛藥物，生活品質大幅進步。

由於神經壓迫程度還不需手術治療，王女先接受2個月復健治療，包括熱敷、電療和頸椎牽引 (俗稱拉脖子)並加上服用消炎止痛藥。但是症狀沒有改善，甚至疼痛範圍向下延伸至膏肓處（兩側肩胛骨之間），疼痛時間也由僅夜間疼痛變成整天都持續痛，為此還出現精神變差和情緒緊繃等狀況，羅嘉元安排王女接受超音波導引精準PRP注射。

羅嘉元說，PRP(platelet-rich plasma)又稱高濃度血小板血漿，是再生治療一種。先抽取患者血液，透過離心機將血液分離而取得的高濃度血小板血漿，透過高解析度超音波導引，精準注射至患部，具有讓組織再生、減緩發炎疼痛作用。

PRP注射有以下幾項優點，包括：來源為自體血液，沒有排斥問題；無特別添加藥物，沒有藥物副作用問題；注射無手術傷口，復原期短。但是有部分患者不適合使用PRP注射，包括：血小板功能障礙患者、肝臟慢性疾病史患者、正接受抗凝血治療患者以及癌症患者。

羅嘉元提醒，上背疼痛及頸椎神經痛治療成功後，也需要搭配適當的運動，避免長時間低頭使用電腦或手機，平時可以做肩頸及上背部肌肉的伸展運動以及肌肉力量強化訓練，避免上背及頸椎神經痛再次發生。

患者 伸展運動 復健 頸部僵硬 久坐 上班族

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