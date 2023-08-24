宜蘭七旬阿嬤發現膝蓋結石 換上人工關節挑戰大雪山

宜蘭72歲鄭姓婦人有多年運動習慣，去年走路時膝蓋疼痛，就醫後被診斷出膝關節退化，甚至出現結石；鄭女士在醫師建議下接受手術，將膝關節受損處置換為人工關節，術後積極復健，如今已經可以正常運動，今年7月甚至挑戰大雪山。

鄭姓婦人在疫情前維持游泳多年，一周會到泳池報到3到4次，也嘗試各種戶外運動，年屆70但活力不減，卻也不時膝蓋疼痛，長達30多年；去年疫情泳池關閉，她將日常游泳改為健行，走著走著膝蓋疼痛越發劇烈，甚至痛到無法入眠，至羅東博愛醫院就診，X光檢查後被診斷出雙膝關節退化、膝關節結石。

鄭姓婦人接受醫師建議，進行關節置換手術，將膝關節受損部位用3D導航系統操刀，換成人工金屬關節，去年7月開始，3個月內完成雙膝的關節置換；為了早日恢復健康的身體，她術後也積極復健，在家練習深蹲，半年後已經可以日行萬步，今年7月初遂挑戰登山，在全家陪伴下到大雪山健行，一圓登山夢。

博愛醫院骨科部主任韓步禹表示，關節退化與年齡和使用狀況息息相關，骨頭間的關節滑液會隨年齡增長減少分泌量，長年持續磨損，若無適當保養，很可能出現關節腫痛發炎，更嚴重的甚至會產生關節結石。