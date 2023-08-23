連6年入不敷出…勞保欠費累計近60億元 勞保局出手了

據最新勞保精算報告估算，勞保基金將於2028年用罄，財務岌岌可危。除連續6年入不敷出，據勞保局統計，勞保欠費逐年增加，累計至今年6月底，欠費將近60億元。勞保局說，將針對欠費的事業單位負責人暫行拒絕給付，也會對主持人、代表人及負責人要求償還積欠的保費及滯納金，不還就強制執行。

據勞保局統計，勞保累計的欠費逐年增加，從2016年的46億、2021年56.6億、2022年10月達61.2億餘元。勞保局官員表示，經催收後，已有9成事業單位繳納，截至今年6月底，則降至59.28億元。

勞保局表示，勞保保費整體收繳率為99.42％，若事業單位積欠保費，未來負責人領取給付時，勞保局將要求清償積欠的保費並拒絕其領取給付。

至於勞工退休金部分，雇主共積欠55.6億餘元，其中包括勞工退休金27.5億元、滯納金28億餘元，若雇主積欠勞退金，勞保局會要求限期繳納，未繳納的話，每天加徵3％至最高1倍為止，並移送強制執行，若事業單位沒有資產，也會向負責人追討。