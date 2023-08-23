快訊

高雄女監44歲受刑人爆過勞亡 昨突臉色慘白昏迷…將解剖釐清

輝達財報發布在即…「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股 加碼了另1檔

連6年入不敷出…勞保欠費累計近60億元 勞保局出手了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞保局。本報系資料照片
勞保局。本報系資料照片

據最新勞保精算報告估算，勞保基金將於2028年用罄，財務岌岌可危。除連續6年入不敷出，據勞保局統計，勞保欠費逐年增加，累計至今年6月底，欠費將近60億元。勞保局說，將針對欠費的事業單位負責人暫行拒絕給付，也會對主持人、代表人及負責人要求償還積欠的保費滯納金，不還就強制執行

據勞保局統計，勞保累計的欠費逐年增加，從2016年的46億、2021年56.6億、2022年10月達61.2億餘元。勞保局官員表示，經催收後，已有9成事業單位繳納，截至今年6月底，則降至59.28億元。

勞保局表示，勞保保費整體收繳率為99.42％，若事業單位積欠保費，未來負責人領取給付時，勞保局將要求清償積欠的保費並拒絕其領取給付。

至於勞工退休金部分，雇主共積欠55.6億餘元，其中包括勞工退休金27.5億元、滯納金28億餘元，若雇主積欠勞退金，勞保局會要求限期繳納，未繳納的話，每天加徵3％至最高1倍為止，並移送強制執行，若事業單位沒有資產，也會向負責人追討。

保費 滯納金 強制執行

延伸閱讀

行政院明將通過明年總預算 勞保撥補1,200億元

政院明拍板明年度總預算 將增編至1200億撥補勞保缺口

「勞保退休金」提前領少賺5年薪水跟年終！專家：就算打折也不會不划算

鼓勵55歲以上勞工重返職場 勞動部擬發就業獎勵金

相關新聞

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

中央氣象局下午指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，但各模式預測分歧大...

雨彈開炸1小時！四縣市大雷雨警戒 慎防雷擊、淹水

大雨開炸一小時， 雙北、桃、竹大雷雨來了，氣象局呼籲民眾注意。

菸防法上路半年卻沒配套？上百人監院外陳情 彭華幹批國健署瀆職

新版菸害防制法今年3月22日上路，施行近半年，新法最關鍵的健康風險評估審查始終毫無進度，上百名民眾不滿國健署官員未依法執...

醫師一句話病友頓失治療信心 僵直性脊椎炎注意5大症狀

年輕人關節疼痛超過兩周，可能不是運動傷害。39歲小諺（化名），年輕時打籃球突然「軟腳」，整個人幾乎跪了下去，原以為是筋骨...

勝過放山雞！土雞日行萬步吃南瓜 19部落推特色雞肉雞蛋

畜試所自民國108年起攜手原民會擇定8個部落示範點，輔導建置蛋雞及土雞友善飼養模式，今年已擴展至19部落示範點，包含Q彈...

可遇不可求！汐止天空高掛「雙彩虹」美景 氣象局解釋成因

近日各地午後雷陣雨，新北汐止有民眾下午拍到「雙彩虹」高掛天空，嘖嘖稱奇。中央氣象局指出，雙彩虹是在水滴內進行兩次反射後形...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦