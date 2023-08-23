快訊

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

「最正啦啦隊女神」緋聞傳不停！遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上王齊麟

文湖線昨雷雨停駛 北市今強降雨機率仍高 這五區要小心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市昨天午後下起大雷雨，圖為台大校園內。記者曾原信／攝影
台北市昨天午後下起大雷雨，圖為台大校園內。記者曾原信／攝影

北市昨天一場午後大雷雨，造成松山機場一度關場數分鐘、台北捷運文湖線也因為落雷影響號誌異常，暫停40分鐘。台北市政府今天再度提醒，因大氣環境適合午後對流發展，台北市今天午後出現短延時強降雨機率仍高，降雨熱區為大安、中山、松山、大同、士林等區。

台北市災害防救辦公室表示，北市府已通知市府各單位全面檢視各項防救災設施，預為應變。此外，由於強對流引發雷擊強度甚難預測，建議民眾在遇到雷擊時，謹記下列注意事項，以策安全。

災害防救辦公室表示，若午後發生大雷雨，應盡速進入室內、建築物內或車內等較安全處所；若在空曠場地，勿站立於高處或山頂；不要靠近孤立的高樓、鐵塔、電桿、樹木等較高物體，或躲在大樹下、孤立的棚子或涼亭內；勿待在水中、遠離海灘、泳池和水邊。

台北捷運文湖線昨天因供電設備系統異常，全線一度暫停營運。記者曾學仁／攝影
台北捷運文湖線昨天因供電設備系統異常，全線一度暫停營運。記者曾學仁／攝影

北市 大雷雨

延伸閱讀

北市最嚴競選廣告自治條例上路 北市府零開罰

午後防大雷雨 吳德榮：台灣東方海面2熱帶擾動醞釀中

雷雨導致系統異常 捷運文湖線一度停駛已恢復

文湖線16時13分全線恢復營運 北市落雷密集一度停駛

相關新聞

生活智慧王！房間無冷氣屋主展巧思 網按讚：值得一個諾貝爾物理獎

今年夏天特別的熱，全台各地不斷出現高溫，動不動就35、36度，如果睡覺時房間沒有冷氣，恐怕會無法安睡。日前有網友貼出一張照片，見到有一屋主為了想引流客廳冷氣至房間裡面，發明了一個新奇裝置，引發網友熱議。

賈新興：台灣東南方熱帶擾動28日成颱機率恐逾5成 預測路徑曝

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，觀察25日至28日...

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽...

食腦蟲新北現蹤 衛生局調查結果今出爐

新北市日前發生福氏內格里阿米巴感染個案，造成一名女性死亡，新北衛生局於8月9日及10日前往室內親水設施場域進行環境採檢，...

文湖線昨雷雨停駛 北市今強降雨機率仍高 這五區要小心

台北市昨天一場午後大雷雨，造成松山機場一度關場數分鐘、台北捷運文湖線也因為落雷影響號誌異常，暫停40分鐘。台北市政府今天...

影／一家4口都發燒 高雄醫師：上呼道感染病童增三成

口罩解封加上暑假出遊潮，有兒科醫師發現感染流感等上呼吸道疾病患者明顯增加約三成，還有一家四口都得流感，患者高燒逾攝氏39...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦