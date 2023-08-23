文湖線昨雷雨停駛 北市今強降雨機率仍高 這五區要小心

台北市昨天一場午後大雷雨，造成松山機場一度關場數分鐘、台北捷運文湖線也因為落雷影響號誌異常，暫停40分鐘。台北市政府今天再度提醒，因大氣環境適合午後對流發展，台北市今天午後出現短延時強降雨機率仍高，降雨熱區為大安、中山、松山、大同、士林等區。

台北市災害防救辦公室表示，北市府已通知市府各單位全面檢視各項防救災設施，預為應變。此外，由於強對流引發雷擊強度甚難預測，建議民眾在遇到雷擊時，謹記下列注意事項，以策安全。