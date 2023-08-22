曾文水庫儲水七成水情仍「亮燈」？南水局：實在不得已
曾文水庫上游已兩天沒雨，地下水仍持續湧入，今天凌晨到下午5點進水276萬立方公尺。有效蓄水量一舉突破3.5億來到3億5133萬立方公尺，有效容量69.32%直逼7成，聯通的烏山頭水庫72.74%，兩水庫合計容量今天突破7成；但台南市水情依舊沒有解除「綠燈」警示，是全台僅剩亮警示燈的「抗旱專區」。
南部水資源局表示，雖接連兩個颱風大量進水，其實上游累積雨量仍比歷年同期平均少兩成多，為預防因氣候變遷明年降雨更少，第一優先是儲水量再衝高5千萬立方公尺，才可能放心解除水情警示燈。
南水局觀測統計：7月1日至8月21日止，曾文水庫進水3億多立方公尺，遠超過半座水庫容量，蓄水率也從11％飆升到近70%；上游累積降雨量942毫米，與歷年同期平均雨量約1204毫米相較，約少了262毫米，累積降雨量為歷年同期平均的78%。
天氣風險公司總經理彭啟明預測8月底到9月初有颱風，南水局雖然也對水庫儲水量達標樂觀以對；但目前操作以全力提升曾文與烏山頭水庫蓄水量，優先調控由南化水庫出水，也希望民眾維持節水習慣減少出水量。南化水庫集水區也沒有降雨，持續出水目前有效蓄水量8919萬立方公尺，容量仍維持高檔在99.66%。
雖然今年二期稻作因為七月前幾乎都沒下雨，大多停灌；農水署嘉南管理處預估今年秋冬雜作需5千萬立方公尺水、年底1期稻作正常供灌需水2億，明年春季雜作需5千萬，加上其他小灌溉要用到明年中，估計約用掉3億5千萬立方公尺。
曾文、烏山頭水庫除灌溉還需負擔嘉南平原部分民生與產業用水，曾文水庫要單獨4億立方公尺以上儲水，才能撐到明年汛期。南水局期待剩下1個多月汛期，會如同預測再有颱風帶來雨量、集水區大量降雨，年底一期稻作就可不再停灌、水情警示也可完全解除。
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