獨／台中、台北免費心理諮商額滿 衛福部擬增預算

衛福部8月1日起提供15至30歲族群三次免費心理諮商，全台預估6000人受惠，諮商預約踴躍，台中市、台北市傳出名額已滿，新北市、桃園市、台南市、高雄市四都名額也迅速消失中。衛福部心理健康司司長陳亮妤說，部分縣市已提出增加預算的需求，上周與22縣市開會後，現正盤點各縣市使用情形，今天中午將與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會討論，對於是否增加預算，目前保持樂觀。

「部分縣市諮商名額用完的情形，第一時間均有掌握。」陳亮妤說，如此大規模的年輕族群諮商計畫，是台灣第一次，更是亞洲第一次，其中各縣市名額分配，依據當地學生、年輕族群、諮商資源等分布狀況而不同。年輕族群預約踴躍，但各縣市狀況略有不同，台中、台北分配的諮商名額雖多，「很快就用掉了」。

陳亮妤說，部分縣市諮商名額已滿額，與都市化、諮商風氣、勇於求助三大因素有密切關係，但也由此可見，年輕族群諮商需求需要被正視。分析年輕群族勇於諮商的原因：

第一、年輕族群於新冠肺炎疫情後常出現心理問題，美、加、日、韓等國都有此一現象，應與疫情期間，許多學生上課、受教育等影響有關，例如可能無法參加人生中重要的畢業典禮，或從事服務業的學生，工作時常變動，造成憂鬱、焦慮，但疫情期間無法順利就醫，導致心理問題於疫後爆發，諮商需求龐大。

其次是台灣獨有的狀況，是否向心裡諮商求助，存有世代差異，如目前40、50歲民眾在20、30歲時，遇到憂鬱等心理問題，通常不會求助治療、諮商，但現在的年輕人勇於使用資源，若與男友分手，一到諮商門診也可以侃侃而談，但40、50歲民眾年輕時，可能已經哭過一輪或睡不好到家醫科拿藥，真的沒辦法才到身心科就醫。

第三，依台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森研究發現，台灣年輕族群憂鬱及自殺率原因，包括父母離婚、網路使用及精神疾病，使憂鬱、焦慮診斷上升，同時也造成自殺率上升。

陳亮妤指出，年輕人免費諮商新制上路兩周多，很高興年輕族群踴躍尋求心理健康，目前各縣市使用額度不同，以六都使用率較高，已有部分縣市表達經費不足，對於增加經費，大家可以保持樂觀，8月底將公布一個月來心理諮商服務人次、樣態等統計。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線