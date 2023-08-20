前立委花800萬赴陸換肝 老同學送別…這趟出門不是生離就是死別

62歲高雄前立委王世雄6年前檢查出肝臟有2顆腫瘤，透過台灣好友牽線赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元，他說，身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，移植後沒有出現排斥，換肝後適應良好，相當幸運。

據了解，協助王世雄換肝的大陸這家知名醫院是透過基金會NPO （非營利組織）當媒介，串起捐肝者及待移植者雙方，對方捐出三分之一肝臟，移植在王世雄身上，王在大陸上海仁濟醫院住院3周後即返台休養。NPO團體提撥一筆報酬給捐肝者，究竟對方拿到多少錢，王世雄坦言「我也不清楚」，雙方各取所需，側面得知這名年輕人拿到這筆錢選擇創業，雙方都開展新人生。

王世雄說，他赴大陸換肝那年，小1歲的堂妹王雪紅原本也有意捐肝給他，但他婉拒，理由是「沒必要兩個人一起受罪」，且當時算是肝癌初期，應該還有一點時間可以等待機會。

王世雄說，台灣醫師好友告訴他赴對岸有換肝機會，他很信得過這位醫師，遂接受後續安排。王回顧說，要飛大陸上海換肝那天中午，他在高雄小港機場和一票高中死黨送機話別，大家都知道換肝手術有風險，可能一去不回，好友帶來5瓶紅酒共飲，王世雄開心暢飲，理由是「肝臟報廢前，再做最後一次利用」，氣氛離情依依，大家沒說出口的是「這一趟出門，不是生離就是死別」。

2017年7月9日抵達上海，隔天展開一連串檢查，白天到醫院檢查，晚上住飯店，第2天檢查完即通知「這個周末可以手術」，配對作業相當有效率。

王世雄表示，取肝手術7月16日清晨5點在山東開刀，取出捐肝者的三分之一活體肝臟，執刀的王醫師立即飛奔到機場，搭清晨7點的班機飛上海，確定王醫師降落上海抵達仁濟醫院後，躺在手術房的王世雄才啟動麻醉等手續。當天下午1點左右，王世雄的大嫂手機就收到醫師傳給她的照片，是從王世雄身上切下的「老器官」，告知家屬手術很成功。

到大陸換肝代價高，除經濟要負擔得起，術後可能出現排斥是風險，患者抱著求一線生機心情前往，其實充滿賭注。王世雄說，他認識一名高雄企業家多年前也到大陸做換肝手術，卻出現排斥，不但無法續命，過程增加許多痛苦。每人病況不同，遠赴大陸換肝者多半是在國內已被判「死刑」，或等待國內換肝機會渺茫者，願意砸大錢換個重生機會。

「手術後才是挑戰的開始，我是很幸運案例！」王世雄說，當時在仁濟醫院，幾乎整層都是肝病患者，可以想見大陸肝病相當普遍，他說，隔壁病床是北京到上海治療的少婦，換肝後不斷出現症狀，在醫院躺18個月遲遲無法出院，痛苦萬分。王世雄提到，他有一位台灣企業家好友和他同一時期到杭州換肝，回台隔年就過世了。

王世雄直言，換肝手術只是一個過程，復原之路才是關鍵，要聽從醫生叮嚀定期檢查配合專業，要愛惜新器官，跟它好好相處、磨合，「心理狀態也重要，別讓自己增加無謂壓力」。

不只肝臟，出境做器官移植選項還包含腎臟、心臟、肺臟等，為何對岸有源源不絕器官可供移植？王世雄認為，供、需兩端都很熱絡，近年價格聽說喊到更高，對岸2015年即宣稱不再用死刑犯的器官做移植，公民自願捐獻成為器官移植來源的唯一合法途徑，若要捐贈也必須是五等親內，但檯面下台人赴大陸換肝、換腎還是沒停止，雙方都要低調成為彼此默契。

王世雄說，就他了解，在他換肝那時期，台灣一年換肝400多例，但上海仁濟醫院一年就執行800多個換肝案例，一家醫院的量是台灣整體2倍，手術相當純熟。

王世雄肚皮上有一道像賓士車LOGO的手術疤痕，他說，當時醫生摘除他原有肝臟，再移植捐肝者的三分之一肝臟，他很幸運術後沒有出現排斥，換肝後一年多，雙手肝斑自然消失，肝功能恢復正常，精神狀態也變好，原本健檢異常的數值都降到正常值，目前每12周定期回診。

「當年雖然是冒險，卻是做了一個正確決定！」王世雄說，很感謝醫療團隊照顧，長他9歲的哥哥為他支付鉅額的換肝手術花費，他說，台灣還有太多人在等待器官移植，許多人等到離世都還盼不到，立法或醫療機關要思考如何讓器官移植管道更寬廣、順暢，也許就能讓缺憾少一點。