墾丁國際馬拉松今年有日航加持 享受山海路跑樂再抽來回機票
去年因疫情中斷的墾丁國際馬拉松，今年強勢回歸將於11月5日登場；相較於北部冬季濕冷，墾丁相對暖和舒爽，有42K全馬、21K半馬、12K挑戰和3K親子組，可依體力程度選擇，是度假型路跑的首選，今年獲日本航空公司冠名贊助，報名享有台北至東京來回機票抽獎機會，全馬與半馬組男女前3名可獲來回機票1張。
主辦的台灣鐵人三項公司說，2021年屏東墾丁國際馬拉松吸引眾多好手，風光明媚的墾丁賽道，大受好評，可惜去年因疫情中斷，公司持續努力讓賽事再次登場，並將介紹屏東的日文觀光雜誌向日本航空公司代表推薦，獲日航冠名贊助，也盼藉由日航全球的行銷與口碑，讓世界看見屏東墾丁的山海之美。
鐵人三項公司說，依山傍海、熱情奔放的墾丁有「東方夏威夷」美譽，且有長度不同的4組供選擇，讓參與或自我挑戰的年齡層更廣，今年全馬組42公里沿台26線往南奔跑至台灣最南端的鵝鑾鼻，再沿東海岸佳鵝公路北行後折返，墾丁國家公園山海風光都盡收眼底，親子同樂組則是較平緩短距離，可安排路跑度假假期。
「告別北部冬季的濕冷，墾丁氣候相對舒爽，一邊是山一邊是海，視覺很享受，但有高有低的路線，體力卻是一大考驗，挑戰度不低！」以「日本人跑遍台灣」在路跑界聞名的TOMO 桑（本名後藤友嗣），曾在墾丁馬拉松11公里組奪下男子組總排第2名，對墾丁山海美景念念不忘，今年將再次參賽，並廣邀路跑愛好者一同感受墾丁之美。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言