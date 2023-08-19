墾丁國際馬拉松今年有日航加持 享受山海路跑樂再抽來回機票

去年因疫情中斷的墾丁國際馬拉松，今年強勢回歸將於11月5日登場；相較於北部冬季濕冷，墾丁相對暖和舒爽，有42K全馬、21K半馬、12K挑戰和3K親子組，可依體力程度選擇，是度假型路跑的首選，今年獲日本航空公司冠名贊助，報名享有台北至東京來回機票抽獎機會，全馬與半馬組男女前3名可獲來回機票1張。

主辦的台灣鐵人三項公司說，2021年屏東墾丁國際馬拉松吸引眾多好手，風光明媚的墾丁賽道，大受好評，可惜去年因疫情中斷，公司持續努力讓賽事再次登場，並將介紹屏東的日文觀光雜誌向日本航空公司代表推薦，獲日航冠名贊助，也盼藉由日航全球的行銷與口碑，讓世界看見屏東墾丁的山海之美。

鐵人三項公司說，依山傍海、熱情奔放的墾丁有「東方夏威夷」美譽，且有長度不同的4組供選擇，讓參與或自我挑戰的年齡層更廣，今年全馬組42公里沿台26線往南奔跑至台灣最南端的鵝鑾鼻，再沿東海岸佳鵝公路北行後折返，墾丁國家公園山海風光都盡收眼底，親子同樂組則是較平緩短距離，可安排路跑度假假期。