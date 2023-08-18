北市登革熱 境外移入再增5例

登革熱疫情升溫，北市昨新增5例境外移入個案，31人旅行團7月底赴泰國，5人遭蚊蟲叮咬出現症狀，返國採檢確診，衛生局指出，啟動疫調、動員社區孳生源清除與化學防治，該團其餘26人則健康追蹤。許多里長都主動防堵疫情，也建議衛生局應針對防疫熱區，排專業團隊進駐協助宣導防治，甚至開疫情記者會。

衛生局統計，北市今年累計登革熱確診22例，含1例本土病例及21例境外移入，境外移入分別為泰國6例、馬來西亞5例、印尼3例、馬爾地夫及菲律賓各2例、孟加拉、印度及越南各1例。

衛生局指出，31人7月30日出境至泰國，30人8月9日返國，1人在8月11日入境，經北市衛生局疫調發現5名確診病例於泰國當地有被蚊子叮咬，5日至9日在泰國期間即出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等登革熱症狀，返國後陸續9至14日間採檢登革熱確診。

昨新增5名境外移入病例分別居住士林區、北投區、大安區，士林區義信里長許立丕說，士林、大同疫情較嚴重，他要求市場內攤販每天打烊都要把不要的保麗龍丟掉，不可丟在一旁，每天都親自到市場查看，違規就開單，特別在周一市場休市和環保局大清消，也會請志工和鄰長對里內再清消。

許力丕建議，目前文宣、防範措施都是他自己上網查資料在製作文宣公告，衛生局對於防疫應更積極，除了協助宣導，針對比較嚴重的疫區，安排專業團隊進駐，協助觀念防治、清消。

文山區興昌里里長吳融昊也說，若疫情真的有升溫現象，市府應比照新冠肺炎疫情開記者會，讓民眾掌握疫情發展，讓民眾重視登革熱的嚴重性，提升防範意識。

衛生局表示，地方出現疫情，公部門會互相合作，號召社區清洗孳生源，若疫情升溫出現感染群聚，需要動員更多公部門協助或經費整合，市府也會開緊急會議。