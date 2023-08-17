政院「行人交通安全政策綱領」 民團回應「兩好三壞」

行人零死亡推動聯盟將於8月20日在凱道舉行「還路於民大遊行」，盼達交通零死亡目標，在遊行舉行前夕，行政院公布「行人交通安全政策綱領」。行人零死亡推動聯盟對此回應「兩好三壞」，針對健全人行設施時程、公共運輸路網普及、駕訓制度及400億元永續提升人行安全計畫提出質疑。

我國去年3000人死於交通事故，交通死亡事件持續導致民怨沸騰。行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行」。行政院今報告「行人交通安全政策綱領」，提出「推動道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」短、中、長期逐一推動，並通過「道路交通安全基本法」。

行人零死亡推動聯盟今對此提出「兩好三壞」，其中認為遊行首要訴求是「健全人行設施」，包含完整行人路網和路口改善，但在院會綱領中被放在中期目標內，且訂定時程在一年後，如何確保這些政策能繼續延續？

再者，要提升公共運輸路網服務品質，最首要的應該是公車路網的普及度、駕駛安駕能力的培訓、司機勞動條件實質提升。若公共運輸路網沒有普及，TPASS月票再便宜都無法提升使用率；駕訓制度沒有改革，不具安駕能力的駕駛是無法被汰除的；公車駕駛勞動條件沒有具體改善，搭乘體驗還是會因「過勞司機」無法改善。

此外，行人零死亡推動聯盟也說，400億元的「永續提升人行安全計畫」雖從7年改成4年，但中央仍以被動角色核發這400億元經費，需要地方自提計畫才能有機會，但許多城鄉、偏遠地區並無相應交通專業可以處理，甚至不知道內政部營建署「人本交通手冊」的存在，中央應更積極負起協助的責任。

針對「兩好」的部分，行人零死亡推動聯盟則說，這次遊行的主軸《零死亡願景》終獲行政院採納，成為台灣未來國家交通政策方向，但遊行所訂的2030死傷減半目標，和聯合國制定的全球交通安全政策「2030道路死傷減半」是一致的，行政院考量「台灣交通組成較多元複雜」，將目標直接打了6折，希望能比照聯合國標準。

行人零死亡推動聯盟也說，過去交通部層級的道安會缺乏相關部門橫向溝通，現在將由院長主導「中央道路安全會報」，這是解決交通權責破碎化的其中一種方式，也是改革交通系統性暴力的第一步，未來希望在院級道安會的政策決策過程，能讓一定比例的民間團體參與討論。