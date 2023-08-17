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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

巧克力製品稽查 拾米屋多項違規遭罰26.7萬元

中央社／ 台北17日電

巧克力受大小朋友歡迎，食藥署今天公布巧克力製品製造業稽查結果，其中北投知名巧克力店拾米屋一口氣被抓到存放逾期原料等3項違規最多，開罰26.7萬元，並列加強稽查對象。

巧克力產品廣為消費者喜愛，也是節慶送禮的熱銷品項，衛生福利部食品藥物管理署啟動「112年度巧克力製品製造業稽查專案」，結果今天公布。

這次總計查核24家業者，並抽驗30件巧克力原料及9件可可豆原料，檢驗結果均與規定相符；部分業者登錄資料不全或食品良好衛生規範GHP準則未臻完善，皆已限期改善完成。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪指出，為確保產品標示均能符合「巧克力之品名及標示規定」，專案同步查核141件巧克力產品標示，其中有3家業者（6件產品）標示不符規定。

另查獲1家業者產品責任險投保未達最低保險金額，1家業者未依規定設置衛生管理人員，1家業者存放逾期原料，全部已由所轄衛生局依法完成處辦。

林金富表示，其中違規最多者為台北市的「拾米屋」，標示4件不符規定，且產品責任險投保未達最低保險金額，還發現存放逾期原料的茶葉、莓果，台北市衛生局已經依法開罰累計新台幣26.7萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者、貯存逾期食品皆可處6萬元以上2億元以下罰鍰；未依法產品標示可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，標示不實則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

巧克力 衛生局 食藥署

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