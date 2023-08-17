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台北市登革熱＋5 泰國團遊客遭蚊蟲叮咬發燒、返台確診

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
暑假是出國旺季，不過東南亞登革熱疫情嚴重，北市衛生局今天新增5例境外移入個案，在泰國遭蚊蟲叮咬出現症狀，返台相驗後確診。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
暑假是出國旺季，不過東南亞登革熱疫情嚴重，北市衛生局今天新增5例境外移入個案，在泰國遭蚊蟲叮咬出現症狀，返台相驗後確診。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

夏日登革熱疫情再升溫，台北市政府衛生局表示，新增5例境外移入個案，為同團共31人於7月底赴泰國，5人遭蚊蟲叮咬出現登革熱常見症狀，返國採檢確診，分別居住於士林區、北投區、大安區，衛生局即進行疫調、動員社區孳生源清除與化學防治，該團其餘26人分別由居住地衛生單位進行健康追蹤，預計監測至返國後兩周。

衛生局統計，自8月11至16日新增5例同團赴泰國被感染登革熱的境外移入確診病例，均為男性，年齡為20到40多歲，分別居住士林區及北投區各2人、大安區1人，接獲通報後，衛生局即進行疫調、動員社區孳生源清除與化學防治。

衛生局指出，該團31人7月30日出境至泰國，30人8月9日返國，1人在8月11日入境，經北市衛生局疫調發現5名確診病例於泰國當地有被蚊子叮咬情形，5日至9日在泰國期間即出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等登革熱症狀，返國後陸續9至14日間採檢登革熱確診。

衛生局統計，截至至8月16日下午5時，北市今年累計登革熱確診病例22例，含1例本土病例及21例境外移入，境外移入來源國分別為泰國6例、馬來西亞5例、印尼3例、馬爾地夫及菲律賓各2例、孟加拉、印度及越南各1例。

衛生局呼籲，暑假為出國旺季，東南亞相關國家登革熱疫情嚴峻，建議出國前備妥防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府核准之防蚊藥劑，並自備蚊帳，減少病媒蚊叮咬及感染傳染病之風險，返國後如出現疑似登革熱症狀，請儘速就醫。

衛生局 登革熱 泰國 疫情

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