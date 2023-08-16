桃園越法麵包驗「仙人掌桿菌」毒物醫：澱粉類中最常見

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，衛福部食藥署副署長林金富今表示，桃園市衛生局採集到3件食品檢體中含有「沙門氏桿菌、仙人掌桿菌」。毒物醫師表示，仙人掌桿菌最容易見於「澱粉類」食品，過往學校發生的集體食物中毒案件多與其有關，建議民眾便當最好一個小時內食用完畢，若吃不完則先放到冰箱，要吃時取出完全加熱後食用最安全。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）是一種格蘭氏陽性桿菌，可產生內毒素，造成人體食物中毒，最適宜的生長溫度為30℃，於10℃到50℃皆具有繁殖能力。

顏宗海說，仙人掌桿菌常見於「澱粉類食物」中，因此本次的越南法國麵包中的麵包體，就是容易滋生仙人掌桿菌的食材。同時，烹調過的熟食，如湯品、肉製品、蔬菜等也會因為保存溫度不當而滋生相關致病菌。

仙人掌桿菌造成的食物中毒可分為「嘔吐型」及「腹瀉型」。顏宗海說，嘔吐型的潛伏期0.5到6小時，而腹瀉型的潛伏期約為6到15小時，病程皆是24小時上下，但臨床上並未分型別而有不同的治療，因為都會引起「急性腸胃炎」，治療上採取保守治療，讓腸胃休息、服用腸胃藥等。

顏宗海，由於仙人掌桿菌常見於澱粉米飯類中，過去台灣常看到校園集體食物中毒事件，大多都是由仙人掌桿菌汙染所致。因此，民眾平時買便當最好在一個小時內吃完，若工作忙碌無法吃完，建議先冰到冰箱，要食用時則記得先完全加熱；若點外送則不要選擇太遠的商家，避免運送過程中溫度保持不當，更容易滋生細菌。