快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

桃園越法麵包驗「仙人掌桿菌」毒物醫：澱粉類中最常見

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
毒物醫師表示，仙人掌桿菌最容易見於「澱粉類」食品。非當事越南法國麵包。報系資料照
毒物醫師表示，仙人掌桿菌最容易見於「澱粉類」食品。非當事越南法國麵包。報系資料照

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包食物中毒案，衛福部食藥署副署長林金富今表示，桃園市衛生局採集到3件食品檢體中含有「沙門氏桿菌、仙人掌桿菌」。毒物醫師表示，仙人掌桿菌最容易見於「澱粉類」食品，過往學校發生的集體食物中毒案件多與其有關，建議民眾便當最好一個小時內食用完畢，若吃不完則先放到冰箱，要吃時取出完全加熱後食用最安全。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）是一種格蘭氏陽性桿菌，可產生內毒素，造成人體食物中毒，最適宜的生長溫度為30℃，於10℃到50℃皆具有繁殖能力。

顏宗海說，仙人掌桿菌常見於「澱粉類食物」中，因此本次的越南法國麵包中的麵包體，就是容易滋生仙人掌桿菌的食材。同時，烹調過的熟食，如湯品、肉製品、蔬菜等也會因為保存溫度不當而滋生相關致病菌。

仙人掌桿菌造成的食物中毒可分為「嘔吐型」及「腹瀉型」。顏宗海說，嘔吐型的潛伏期0.5到6小時，而腹瀉型的潛伏期約為6到15小時，病程皆是24小時上下，但臨床上並未分型別而有不同的治療，因為都會引起「急性腸胃炎」，治療上採取保守治療，讓腸胃休息、服用腸胃藥等。

顏宗海，由於仙人掌桿菌常見於澱粉米飯類中，過去台灣常看到校園集體食物中毒事件，大多都是由仙人掌桿菌汙染所致。因此，民眾平時買便當最好在一個小時內吃完，若工作忙碌無法吃完，建議先冰到冰箱，要食用時則記得先完全加熱；若點外送則不要選擇太遠的商家，避免運送過程中溫度保持不當，更容易滋生細菌。

食物中毒 麵包 冰箱

延伸閱讀

514人食物中毒！忠貞市場法國麵包繼續停業 驗出2大致病菌

醫：鎘中毒恐傷骨腎 最好別吃到籲加強邊境查驗

6冰飲品腸桿菌群超標 吃冰不想拉肚子 注意「危險溫度帶」

知名剉冰檢出「沙門氏菌」 毒物權威：這樣吃才安全

相關新聞

雨區擴大、雨彈升級！ 17縣市豪大雨特報「恐一路下到晚上」

雨區擴大雨彈升級，氣象局上午發布17縣市豪大雨特報，恐一路下到晚上。

23歲女擁百萬積蓄 月給孝親費5000頻被爸媽追問「存多少了」

法律雖然規定，必須照顧爸媽，但並不限於金錢。日前有一名網友發文表示，爸媽一直問她有多少存款，讓她深感壓力，表示自己並不想告訴他們，但又不知該怎麼辦？引發網友熱議，網群勸「不要講阿」。

高雄自助餐便當包藏污垢鐵片 網KUSO：驚喜總是在最後一口

現代人工作忙碌，鮮少在家開伙煮飯，許多人的三餐都是在便當店與自助餐店解決。日前有一名網友發文抱怨，他吃便當吃到便當菜裡有污垢的鐵片，害他狂吐且心裡產生了陰影，引發網友熱議，直呼「好噁心啊！」

514人食物中毒！忠貞市場法國麵包繼續停業 驗出2大致病菌

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，衛福部食藥署今例行記者會說明，副署長林金富表示，目前通報人數共5...

「這3款快篩」無法確認對XBB有效！食藥署公布廠牌

先前第一線醫師表示，臨床觀察新冠肺炎快篩試劑針對XBB變異株準確度下降。衛福部食藥署緊急下令所有快篩業者進行試驗，確認是...

台鐵冷知識！快快還慢慢？ 員工曝買票被問5字訣有原因

台鐵有分區間車、自強號，一名台鐵員工近日透露，跟外籍移工溝通都是用「快快還慢慢」五字辨識他們需要搭那種車種，也讓網友不禁直呼「好酷的冷知識」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦