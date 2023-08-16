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鄭文燦提解方降基捷分攤額 交通部：會再討論細節

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦（右）上午視察「基隆捷運規劃情形」。記者曾吉松／攝影
行政院副院長鄭文燦（右）上午視察「基隆捷運規劃情形」。記者曾吉松／攝影

基隆捷運分攤額暴增，引發基隆市政府不滿，引爆中央地方數度交火。行政院副院長鄭文燦今天說，研議朝調降地方分擔款比例、設立捷運開發基金，降低基市府負擔。交通部長王國材回應，細節應會再討論；交通部鐵道局說，原分攤款為53.86億元，按副院長研議指示方向，屆時若計畫核定，基市府負擔約降至17億元。

交通部鐵道局副局長楊正軍指出，若按照原計畫規畫，基市府分攤款項為53.86億元；今天上午鄭副院長所提，是以兩方向協助基市府減輕負擔，第一，基市府2023年財政級次從四級升級為三級，而財政能力的級次，涉及中央對直轄市補助辦法規定，亦即補助多寡。

楊正軍解釋，正因基市府財政級次，在計畫核定前夕，從四級升級為三級，表示財政能力相對變好，中央補助款就會相對變少。而分攤款項53.86億元是按三級計算，若用四級計算，估計基隆市可減少4.43億分攤款。

第二，因應新北市地方需求，車站設站點改變，以致基市府境內路線長度變長，因此增加經費1.5億元，但考量並非因基隆市的需求延伸，副院長指示可由中央補助分攤。

楊正軍說明，按照副院長的指示研議的方向，也就是從53.86億元再分別減少4.43億元、1.5億元，扣完後剩下47.93億元。

此外，楊正軍說，副院長也提及，30億元可從捷運建設開發基金償還，從未來場站開發得到的回饋，返還現在支應的捷運建設，而捷運建設開發基金由地方政府、亦即由基市府成立，凡做捷運建設都會成立，包括雙北、桃園市政府也行之有年，因此47.93億元再扣30億元，剩下17.93億元就由基隆市支應，因建設年期為9年，每年即編列約2億元。

基隆捷運 交通部長

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