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賣場黃魚用藥殘留 將加強邊境抽檢

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

衛福部食藥署昨公布「禽畜水產品」市場查驗結果，於知名大賣場家樂福、大潤發檢出四件黃魚有「恩氟奎林羧酸」動物用藥殘留。食藥署副署長林金富表示，台灣市面的黃魚多為中國大陸進口而來，溯源上有相當難度，因此針對中國黃魚將採取「邊境加強抽批檢驗」措施。

此次食藥署抽驗不合格的業者，分別為家樂福台東分公司、家樂福苗栗分公司、大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司販售的「黃魚」各一批，以及珍饌全冷凍牛排海鮮連鎖專賣店販售的「冷凍黃魚」一批，檢出恩氟奎林羧酸0.02ppm至0.08ppm不等。

林金富指出，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類抗生素之一，屬於廣效性抗菌劑，國內僅准於牛、豬、家禽類使用，並未核准於水產動物中使用，僅中國大陸准許使用於水產品。人體若過量使用，可能會導致腸胃不適，嚴重將影響腎功能。

林金富說，台灣黃魚主要來源國為中國大陸，由於源頭溯源有難度，因此除了針對四家供應商一共開出30萬元的罰鍰外，也主動將中國進口來台黃魚的邊境抽驗比率提高，從一般的2%至10%，調高到加強抽批的20%至50%，實施至九月底。

食藥署 家樂福

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