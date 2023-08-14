5大傷腦垃圾食物！醫生警告增中風失智風險 維持均衡飲食有方法

都市人近年來愈來愈注重均衡飲食，希望擁有健康身體。臺灣1名醫生引述多項國外研究，指出有5大垃圾食物「會對大腦造成損害，影響我們的智力和心理狀態」，隨時「吃垃圾食物，腦袋也成垃圾」，增加患上中風和失智症的風險，建議民眾不但要多攝取蔬果，而且選擇健康蛋白質，注意飲水量，「大家千萬記得，健康飲食，才能保持腦袋清醒一輩子的！」

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出5大傷腦垃圾食物。（黃軒facebook專頁圖片）

胸腔暨重症專科醫師黃軒在facebook專頁發文，表示他某天進行門診時與病人聊天，談及垃圾食物的話題，他指出「大腦是人體最重要的器官之一，控制人類記憶、學習、行動和情緒。如果想要保持大腦的健康和活力，我們就需要注意飲食的選擇，因為有些垃圾食物會對大腦造成損害，影響我們的智力和心理狀態」，換言之，「吃垃圾食物，腦袋也成垃圾」。

反式脂肪常見於薯片等加工食品，增加心臟病、糖尿病、肥胖等慢性病的風險。（示意圖／Ingimage）

反式脂肪

黃軒指出，反式脂肪是人工合成的不飽和脂肪，常見於人造奶油、烘焙食品、薯片、餅乾、冷凍和罐頭食品等加工食品，增加心臟病、糖尿病、肥胖等慢性病的風險，也會影響神經發展和血管健康，增加大腦萎縮、記憶力減退、認知功能下降和失智症的風險。

含糖飲料不但增加體重和血糖，還會影響荷爾蒙分泌和營養素吸收，造成神經細胞受損和血管阻塞。（示意圖／Ingimage）

含糖飲料

至於含糖飲料，黃軒解釋這是添加糖或其他甜味劑的汽水、果汁、運動飲料、能量飲料等液體飲品，不但增加體重及血糖，更會影響荷爾蒙分泌和營養素吸收，造成神經細胞受損和血管阻塞，長期喝下含糖飲料會降低學習能力、記憶力、整體腦功能和新神經元的生成速度，也會增加發生腦退化症能性。

精製碳水化合物

精製碳水化合物方面，黃軒指是用加工過的穀物製成的產品，例如白米、白麵包、白麵粉、餡餅等，精製碳水化合物在消化過程中會迅速轉化成糖分，造成血糖急劇升高和下降，引發情緒波動和注意力不集中。此外，精製碳水化合物也會剝奪原始穀物中的纖維和其他有益大腦的營養素，增加罹患心臟病、糖尿病、肥胖、乳癌和大腸癌等慢性病的風險，以及認知功能衰退和失智症的風險。

高加工和包裝食品包括即食麵含有過多的卡路里、反式脂肪、添加劑等有害物質。（示意圖／Ingimage）

高加工和包裝食品

黃軒表示，高加工和包裝食品是指從天然食物中移除重要營養，並用糖、脂肪和鹽取而代之的產品，包括方便麵、速凍餐、罐頭湯、零食，相關食品缺乏對大腦有益的抗氧化劑、Omega-3脂肪酸、纖維等成分，含有過多的卡路里、反式脂肪、添加劑等有害物質，這種西方化的飲食方式會導致身體積聚過多的脂肪，影響大腦組織和血液迴圈，減少大腦容量，甚至可能破壞血腦屏障，讓有害物質侵入大腦。

酒精會直接殺死大腦細胞，影響神經傳遞素的平衡。（示意圖／Ingimage）

酒精

黃軒強調，酒精是一種神經毒素，會直接殺死大腦細胞，影響神經傳遞素的平衡，偶爾小量喝酒也許無傷大雅，但長期或過量喝酒會造成永久性的大腦損傷，導致記憶缺失、混亂、不穩定甚至失明。另外，有長期飲酒習慣的人，若加上營養不良例如缺乏維生素b等，更會造成腦細胞更嚴重的傷害。

高脂肪和高糖的垃圾食物導致體內發生長期發炎反應，可能損害大腦組織。（示意圖／Ingimage）

總括而言，黃軒指出垃圾食物可對人體造成4大影響

發炎反應

高脂肪和高糖的垃圾食物可以引發慢性低度發炎，導致體內發生長期發炎反應。這種發炎反應可能損害大腦組織，干擾神經元的正常功能，並導致認知功能下降。

氧化壓力

垃圾食物中的高脂肪和高糖成分可能引起自由基與抗氧化物比值間不平衡的狀態，使自由基的產生超過身體對其的清除能力，氧化壓力會損害細胞結構和功能，包括大腦細胞，導致神經元損傷和腦血管損害。

神經可塑性受損

長期食用垃圾食物和飲料可能干擾神經可塑性受損，這是大腦認知和學習的關鍵過程，這些垃圾食物可能減少突觸的形成和加強，影響神經網路的正常發展和功能，進而影響我們的智力和記憶力。

營養不平衡

垃圾食物缺乏營養價值，同時含有高能量、高糖分和高脂肪。長期食用這些垃圾食物會導致營養不平衡，缺乏關鍵的維生素、礦物質和抗氧化劑等。這些營養缺乏可能損害大腦發育和功能。

黃軒建議每天攝取多種顏色的蔬果，以確保營養均衡。（示意圖／Ingimage）

有見及此，黃軒建議市民多攝取蔬果，蔬果富含抗氧化物質、維生素和礦物質，對腦部健康有益，而每天攝取多種顏色的蔬果，可確保營養均衡。他亦指出，蛋白質是腦部所需的重要營養素之一，市民應選擇低脂肪的蛋白質來源，如雞胸肉、魚類、豆類和豆腐等。另外，市民亦應增加Omega-3脂肪酸攝取，對腦部功能和發育至關重要，增加魚類例如鮭魚、草魚和麻籽等食物的攝取可以提供豐富的Omega-3脂肪酸。

此外，市民應控制糖分攝取，過度攝取糖分會導致血糖波動和發炎反應，不利於腦部健康，盡量減少加工食品和甜點的攝取，選擇低糖或無糖的選項，而且注意飲水量，保持身體充足的水分攝取對腦部功能至關重要，喝下足夠清水可以確保正常的血液迴圈和代謝過程。

延伸閱讀：

水中毒！天氣太熱女子20分鐘飲近2公升水倒地亡 醫生拆解死因是…

流感勿忽視！女中學生現恐怖後遺症須坐輪椅 醫生籲4情況早求醫

文章授權轉載自《香港01》