花蓮市區網紅打卡景點 Duncan公仔回來了

睽違2年，花蓮市舊鐵道商圈最受歡迎的Duncan公仔回來了。市公所更新地坪後迎回Duncan，還新增其他裝置藝術品，今天亮相，等著民眾來打卡、拍照，市長魏嘉彥希望藉由Duncan公仔的魅力，重新活絡商圈。

舊鐵道行人徒步區是過去花蓮市中心貫穿東線鐵道的路廊，在北迴鐵路通車、火車站搬遷後，遺留1.8公里長的鐵軌，由花蓮縣政府規畫整理再造，保留舊鐵軌，連接鐵道觀光商圈和光復街。

商圈位於花蓮市中心熱鬧地段，市公所2016年邀請知名插畫家Duncan設計約190公分高的大型公仔，在入口處迎賓，模樣可愛，成為旅客必訪景點之一。因為因徒步區石磚路起伏不平，銜接鐵軌處高低落差大，市公所前年著手施工整平，也趁機讓公仔進廠維修。

為了迎接Duncan公仔回歸，花蓮市公所經評選出在地藝術家黃裕榮的作品欣「心」向榮，今天與公仔一同亮相，除了吸睛的愛心圓，還有雙面彩繪的「貓狗當家」，圍繞著公仔，相當可愛溫馨。

黃裕榮說，兩隻「貓狗當家」是他與孩子一同創作，搭配的愛心圓像是飽滿又充滿愛的氣球，不管走到哪個角度，透過鏡射，都可以被愛心包圍，象徵花蓮市是個有愛的城市，構成360度都可以觀賞的作品。

市長魏嘉彥和縣議員魏嘉賢今天一同迎接回家。魏嘉彥說，Duncan公仔2年前因為徒步區重鋪地坪而離開，如今疫情已解封，重新回到商圈，希望喜歡Duncan公仔的民眾能多回來看看，未來也希望設置更多的Duncan裝置藝術。