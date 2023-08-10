北捷車廂真的很熱？網指這一線「根本是蒸籠」 通勤族曝市長下令調溫後：很有感

幾日前台北捷運松山新店線列車異常，導致站內及車廂悶熱、瀰漫汗臭味，引起多名乘客不適。部分網友質疑是因「經濟部限溫令」所致，並怒轟「缺電限溫，人民體驗集中營列車」；能源局則澄清，捷運車廂溫度不在規範場所中。見此，台北市長蔣萬安也祭出對策，表示在和北捷討論後，會調整夏季空調溫度，讓北捷車廂內從現行高運量25.5度、文湖線25度的作法，調降為非尖峰時刻設定為24度、尖峰時刻23度，並預計在48小時內完成全車隊設定。相關新聞引起民眾矚目，在網路論壇也掀起一波討論。

一位網友以「北捷通勤族請看 冷氣來了！」為題，將該新聞轉至Dcard，有人在貼文下發問：「我每天都在搭捷運，其實沒有覺得到很熱過欸，好奇其他人真的有熱成這樣嗎」，便釣出一票通勤族抗議，「個人覺得白天通勤時間有點熱，而且主要應該是悶，上次坐到一半好不舒服」、「上班途中真的很悶欸，尤其下雨的時候，曾經看過有阿姨在我面前暈倒」、「月台已經人間地獄了，車廂更恐怖，希望這次改了可以涼一點」。

更有許多網友直指，文湖線是台北捷運最悶熱的一條路線，「文湖線真的熱到瘋掉，月台又開放式的車廂又小，早上搭都很厭世」、「文湖線車廂小月台又沒冷氣，門一開很容易熱氣就衝進來，整台直接變蒸籠」、「我平常不太流汗，可是最近早上在文湖等轉車都熱到要自備手持風扇，整個背後都是汗」。

蔣萬安下令調溫後，也有人在PTT上發文指出，今天進到捷運車廂後特別有感，「不知道是不是心理加成，還是已經調降溫度，整個覺得很涼爽」，引起不少通勤族的共鳴，「車廂有涼了，讚」、「每天從淡水到市政府，紅線明顯有感，藍線沒日照更有感」、「綠線車廂風量有比較強，車站目前還沒特別感覺」、「被罵兩天後明顯有感」、「難怪昨天下班搭文湖線覺得冷氣變強了！不然之前上下班時刻人多到車廂內超級熱！每天汗流浹背的搭車真的不舒服」、「確實比起錢不知道花到哪去，花在自己有感覺的地方爽多了」、「8800億無感 vs 300萬冷氣有感，有點腦都知道要選後者，爽吹冷氣讚讚」。