快訊

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

下班注意！19縣市豪大雨特報 雨彈一路炸到這時

北捷車廂真的很熱？網指這一線「根本是蒸籠」 通勤族曝市長下令調溫後：很有感

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運車廂悶熱、瀰漫汗臭味引起網友熱議，台北市長蔣萬安昨日也祭出對策，表示在和北捷討論後，會調整夏季車廂空調溫度。聯合報系資料照片／記者許正宏 攝影
台北捷運車廂悶熱、瀰漫汗臭味引起網友熱議，台北市長蔣萬安昨日也祭出對策，表示在和北捷討論後，會調整夏季車廂空調溫度。聯合報系資料照片／記者許正宏 攝影

幾日前台北捷運松山新店線列車異常，導致站內及車廂悶熱、瀰漫汗臭味，引起多名乘客不適。部分網友質疑是因「經濟部限溫令」所致，並怒轟「缺電限溫，人民體驗集中營列車」；能源局則澄清，捷運車廂溫度不在規範場所中。見此，台北市長蔣萬安也祭出對策，表示在和北捷討論後，會調整夏季空調溫度，讓北捷車廂內從現行高運量25.5度、文湖線25度的作法，調降為非尖峰時刻設定為24度、尖峰時刻23度，並預計在48小時內完成全車隊設定。相關新聞引起民眾矚目，在網路論壇也掀起一波討論。

一位網友以「北捷通勤族請看 冷氣來了！」為題，將該新聞轉至Dcard，有人在貼文下發問：「我每天都在搭捷運，其實沒有覺得到很熱過欸，好奇其他人真的有熱成這樣嗎」，便釣出一票通勤族抗議，「個人覺得白天通勤時間有點熱，而且主要應該是悶，上次坐到一半好不舒服」、「上班途中真的很悶欸，尤其下雨的時候，曾經看過有阿姨在我面前暈倒」、「月台已經人間地獄了，車廂更恐怖，希望這次改了可以涼一點」。

更有許多網友直指，文湖線是台北捷運最悶熱的一條路線，「文湖線真的熱到瘋掉，月台又開放式的車廂又小，早上搭都很厭世」、「文湖線車廂小月台又沒冷氣，門一開很容易熱氣就衝進來，整台直接變蒸籠」、「我平常不太流汗，可是最近早上在文湖等轉車都熱到要自備手持風扇，整個背後都是汗」。

蔣萬安下令調溫後，也有人在PTT上發文指出，今天進到捷運車廂後特別有感，「不知道是不是心理加成，還是已經調降溫度，整個覺得很涼爽」，引起不少通勤族的共鳴，「車廂有涼了，讚」、「每天從淡水到市政府，紅線明顯有感，藍線沒日照更有感」、「綠線車廂風量有比較強，車站目前還沒特別感覺」、「被罵兩天後明顯有感」、「難怪昨天下班搭文湖線覺得冷氣變強了！不然之前上下班時刻人多到車廂內超級熱！每天汗流浹背的搭車真的不舒服」、「確實比起錢不知道花到哪去，花在自己有感覺的地方爽多了」、「8800億無感 vs 300萬冷氣有感，有點腦都知道要選後者，爽吹冷氣讚讚」。

編輯推薦

捷運 北捷 通勤族 蔣萬安 車廂 冷氣 文湖線

延伸閱讀

她被算命師說千禧年出生「吃牛運氣差」 網吐槽：那歐美人不就衰死？

傳遊日陸客團準備大批出動 內行人曝：最可怕的不是國籍

為何鐵皮屋頂上要放滿輪胎？ 內行網友曝「3用途」

婆婆偷拿中獎發票不還！夫勸妻「不是正財別執著」 網全怒了

相關新聞

大雨繼續轟炸！19縣市豪大雨特報恐下到晚上

西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午針對台北等19縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚間；雙北及桃園更...

酒駕死傷9年首度不減反升 台中暴增55%居全國之首

酒駕防制過去為交通執法一大重點，2014年起酒駕死傷人次逐年下降，平均每年約降2.7%至12.1%，但台灣酒駕防制社會關...

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，...

男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫...

30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

衛福部疾管署昨發布，我國出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦...

遭討752萬溢領防疫津貼 北市聯醫工會酸辛苦防疫是「功德」

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員今齊聚醫院前，批醫事司和疾管署互踢皮球，要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦