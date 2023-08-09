北捷悶熱如集中營列車 蔣萬安下令車廂降溫：尖峰調降至23度

台北捷運前天尖峰時段，因松山新店線有列車異常，導致站內塞爆太過悶熱，多名乘客身體不適。PTT有網友怒轟中央限溫令，北捷空調太小「人民體驗集中營列車」、「不缺電，然後搞限溫」能源局澄清從沒限制車廂內部空調溫度。台北市長蔣萬安今天也表示，「我知道捷運車廂內體感溫度確實變熱了」，北捷已經決定調降夏季空調溫度，48小時內就會完成全車隊設定。

蔣萬安今天在臉書表示，為了維持市民的乘車舒適度，他要求北捷在不浪費能源的前提下，用最快速度拿出解決方案。

蔣說，北捷今天上午審慎評估，決定將夏季空調溫度，從現行高運量攝氏25.5度及文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。

蔣萬安提到，新措施粗估會使每月電費增加200至250萬，但因運量上升，確實需要投入對應成本，才能維持優質服務。他已要求展開作業，預計48小時內就會完成全車隊設定。謝謝北捷同仁用最高效率實現車廂降溫，從細膩處展現出「服務型政府」的執行力！