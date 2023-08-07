北捷異常又悶熱傳出多人不適 網轟限溫令：體驗集中營列車
台北捷運今天上午尖峰時段，傳出松山新店線列車異常，導致站內塞爆太過悶熱，多名乘客身體不適。PTT網友怒轟中央限溫令，北捷空調太小，「人民體驗集中營列車」、「不缺電，然後搞限溫」。
台北捷運說，今天上午7時54分許，松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，因列車行進間發生緊急停車，行控中心依照SOP，在小南門站安排車上約600名旅客換乘後續列車，列車異常已排除。
PTT網友發文指「捷運綠線松山線有人撐不住了」，他表示，捷運整個塞爆，然後空調又很小，剛有幾個人不舒服，「人民是不是低端廢物？」
網友說，「松山線最近真的熱爆」、「捷運根本不涼還很悶」、「以前捷運站很冷欸」、「5月的時候還好好的說」、「現在捷運靠近出站口的區域冷氣幾乎是關掉」、「這種人來人往的公眾區域開27度真的是白癡」、「高雄的朋友該貼一下高捷狀況讓台北人羨慕一下」。
也有網友表示，「缺電限溫，人民體驗集中營列車」、「不缺電，然後搞限溫」、「缺電搞限溫令，這天氣跟人數你開27度根本是慢性謀殺」、「不准公共場所開冷氣當然不缺電啊」、「中央限溫怪北捷」、「明明是冷氣不夠冷，沒缺電就開起來」、「北捷26年沒調票價，台電26年來卻調高約20%的電價，若如外界預測此次調漲方案8%計算，北捷初步估算將會增加約1.5億」。
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