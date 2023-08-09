東海大學攜手5大醫院 打造AI智慧重症照護系統

AI風潮席捲全球，台中的東海大學攜手台中榮總及另4家醫學中心，整合5大醫院數據，打造AI智慧重症照護系統，落實台灣AI醫療科技藍圖。

東海大學今天發布新聞稿指出，東海大學人工智慧中心攜手台中榮民總醫院醫療顧問團隊，以「你有醫院，我有AI」為主軸，整合5大醫院數據，打造AI醫療「智慧重症照護系統」。

東海大學工學院副教授白鎧誌表示，東海設計出的AI模型，不只用於單一醫院，還跨院進行外部合作，目前已與台北榮總、馬偕醫院、成大醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院等4家醫學中心合作，實際應用於5家醫院。

東海AI中心主任羅文聰表示，東海AI中心幕後的最大推手，是東海化工系校友鄭清和，過去3年，鄭清和以大渡山學會理事長身分，在東海實施「AI計畫」，每年投入超過新台幣6000萬元發展經費，致力發展AI課程。

鄭清和表示，學習AI並非每個人都要成為資工相關專家，而是要能以AI貫穿所學專業，甚至跨域學習、合作。過去文科學生的專業領域較難切入AI，但當AIChatGPT可以寫詩、散文、劇本，甚至分析，人文與科技已不是兩道壁壘，而能夠相互理解、運用。

羅文聰表示，發展AI技術過程中，AI人才培育是最為重要，東海沒有醫學院，卻能與醫院合作，目前與醫院體系密切合作，共同培育AI人才，相信未來將能讓智慧醫療跨域發展不侷限，提升台灣醫療的品質與照護。