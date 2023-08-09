快訊

恐怖！AI聽「鍵盤敲擊聲」能偷走你的密碼⋯準確率逾9成 專家曝3解方

林襄男友帥暖超圈粉！馬傑森飲水思源回饋幫助小朋友 是「說到做到的好男人」

台中女奔嘉義會網友 慘遭男藉口「我家辦喪事」丟包公園

東海大學攜手5大醫院 打造AI智慧重症照護系統

中央社／ 台中9日電
東海大學人工智慧中心攜手台中榮總醫療顧問團隊，以「你有醫院，我有AI」為主軸，整合5大醫院數據，打造AI醫療「智慧重症照護系統」。（東海大學提供）
東海大學人工智慧中心攜手台中榮總醫療顧問團隊，以「你有醫院，我有AI」為主軸，整合5大醫院數據，打造AI醫療「智慧重症照護系統」。（東海大學提供）

AI風潮席捲全球，台中的東海大學攜手台中榮總及另4家醫學中心，整合5大醫院數據，打造AI智慧重症照護系統，落實台灣AI醫療科技藍圖。

東海大學今天發布新聞稿指出，東海大學人工智慧中心攜手台中榮民總醫院醫療顧問團隊，以「你有醫院，我有AI」為主軸，整合5大醫院數據，打造AI醫療「智慧重症照護系統」。

東海大學工學院副教授白鎧誌表示，東海設計出的AI模型，不只用於單一醫院，還跨院進行外部合作，目前已與台北榮總、馬偕醫院、成大醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院等4家醫學中心合作，實際應用於5家醫院。

東海AI中心主任羅文聰表示，東海AI中心幕後的最大推手，是東海化工系校友鄭清和，過去3年，鄭清和以大渡山學會理事長身分，在東海實施「AI計畫」，每年投入超過新台幣6000萬元發展經費，致力發展AI課程。

鄭清和表示，學習AI並非每個人都要成為資工相關專家，而是要能以AI貫穿所學專業，甚至跨域學習、合作。過去文科學生的專業領域較難切入AI，但當AIChatGPT可以寫詩、散文、劇本，甚至分析，人文與科技已不是兩道壁壘，而能夠相互理解、運用。

羅文聰表示，發展AI技術過程中，AI人才培育是最為重要，東海沒有醫學院，卻能與醫院合作，目前與醫院體系密切合作，共同培育AI人才，相信未來將能讓智慧醫療跨域發展不侷限，提升台灣醫療的品質與照護。

東海大學 醫學院 台中榮總

延伸閱讀

東海大學攜手台中榮總 打造AI智慧重症照護系統

英國泰晤士物理科學排全國第五 東海理學院祭高額獎學金搶STEM人才

卡努進入東海北轉 天氣風險：暴風圈有機會周四周五觸碰海警警戒線

東海乳品攜手酒店集團 搶商機也供學生實作機會

相關新聞

北捷越來越進化…他見一標示「堪稱台灣最頂」 網群共鳴：坐起來就爽

台北捷運舉世聞名，外國人曾列舉十多項優點狂讚「世界第一」。日前有一名網友發文表示，台北捷運是不是台灣最頂的交通工具？引發網友共鳴。

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，衛福部食藥署今例行記者會說明，目前通報人數共489人，354人就...

顧客是哈姆太郎？郵局給水機像極「寵物餵水器」網：難怪感覺舌頭黏黏的

去郵局寄信時，郵局人員皆會提醒信封請以膠水或漿糊密封，勿用釘書機、膠帶部分黏貼。日前有一名網友發文表示，在郵局看到一個給水機，乍看像極了寵物餵水器，覺得充滿趣味，也引發網友共鳴。

兒童氣喘藥「輔舒酮」缺貨 食藥署：廠商控貨8月將到貨

基層診所缺「類固醇鼻噴劑」已久，連2歲以上兒童可使用的「輔舒酮優氟吸入劑」也缺。食藥署今舉行例行記者會，副署長陳惠芳表示...

TPASS月票搭公車1個月「被溢扣款2次」中市府：要求業者退款

TPASS月票7月1日上路，民進黨中市議員黃守達接獲民眾陳情，使用TPASS月票1個多月內就發生兩次搭乘台中市公車被異常...

國旅熱門5縣市出爐！「第一名」交通便利、活動多奪冠

根據旅遊業者調查，台灣旅客最喜歡的國旅5縣市，排名第1的是台北，其次是台中、高雄、台南及宜蘭

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦