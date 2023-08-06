聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風南投損失慘重 新北蔬菜供應量少3成2、漲幅3成
颱風卡努影響，全台農損估計高達9367萬元，南投就占8千多萬。供應雙北地區700萬人次的新北果菜市場蔬菜供應量少約3成2，供應量有可能會再減；批發價格漲幅3成。雖然產量會在一、二周內逐漸回穩，但碰上開學的營養午餐，蔬菜價格恐怕仍會迎來一波漲幅。
農糧署昨日公布全台農損共計9367萬，以南投縣損失8469萬元最多、占90%。根據新北果菜市場今日蔬菜批發價格，水耕萵苣菜每公斤143.3元、包心白菜每公斤63.5元、去殼茭白筍每公斤130元。
新北果菜市場業務部經理郭榮瑞指出，因南投縣是蔬菜重鎮，這次颱風豪雨加上土石流、道路坍方，導致蔬菜運不出來，蔬菜供應量硬生生少3成，從120公噸降至80公噸，批發價格也從一公斤30、32元漲至40至45元，漲幅3成，以葉菜類影響最大。
郭榮瑞說，葉菜類耕種期約半個月，較根莖類短，農民陸續復耕下，預估產量一、二周內逐漸回穩。不過夏天本就來蔬菜量就少，加上開學需供應營養午餐，若又有自然災害、其他縣市搶菜情形下，開學蔬菜供應量恐怕會更少，價格有可能將迎來一波漲幅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言