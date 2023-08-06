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颱風南投損失慘重 新北蔬菜供應量少3成2、漲幅3成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達45.6元，漲幅逾1成。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達45.6元，漲幅逾1成。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

颱風卡努影響，全台農損估計高達9367萬元，南投就占8千多萬。供應雙北地區700萬人次的新北果菜市場蔬菜供應量少約3成2，供應量有可能會再減；批發價格漲幅3成。雖然產量會在一、二周內逐漸回穩，但碰上開學的營養午餐，蔬菜價格恐怕仍會迎來一波漲幅。

農糧署昨日公布全台農損共計9367萬，以南投縣損失8469萬元最多、占90%。根據新北果菜市場今日蔬菜批發價格，水耕萵苣菜每公斤143.3元、包心白菜每公斤63.5元、去殼茭白筍每公斤130元。

新北果菜市場業務部經理郭榮瑞指出，因南投縣是蔬菜重鎮，這次颱風豪雨加上土石流、道路坍方，導致蔬菜運不出來，蔬菜供應量硬生生少3成，從120公噸降至80公噸，批發價格也從一公斤30、32元漲至40至45元，漲幅3成，以葉菜類影響最大。

郭榮瑞說，葉菜類耕種期約半個月，較根莖類短，農民陸續復耕下，預估產量一、二周內逐漸回穩。不過夏天本就來蔬菜量就少，加上開學需供應營養午餐，若又有自然災害、其他縣市搶菜情形下，開學蔬菜供應量恐怕會更少，價格有可能將迎來一波漲幅。

供應雙北地區700萬人次的新北果菜市場，蔬菜供應量少約3成2，供應量有可能會再減。本報資料照
供應雙北地區700萬人次的新北果菜市場，蔬菜供應量少約3成2，供應量有可能會再減。本報資料照

新北 南投 營養午餐 菜價

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