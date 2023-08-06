雙北胖小弟47.4％有脂肪肝 醫籲遠離3大NG作息

據統計，台灣兒童脂肪肝盛行率相當高，尤其是肥胖族群，居住新北與台北的肥胖兒少中，47.4%男孩有脂肪肝、女孩則有31.2%，醫師呼籲遠離吃零食、玩3C、不運動3大不良作息。

兒童肝膽疾病防治基金會近日發布新聞稿強調遠離兒童脂肪肝重要性，建議家長帶著孩子甩油、消脂、維持健康生活型態。據亞東醫院兒童消化科主治醫師林裕誠研究資料，早在2010至2012年調查的2895名6至18歲族群發現，13%男性與7.8%女性患有脂肪肝。

這份研究更進一步發現，這樣的現象在肥胖族群中尤其嚴重，分析1246名6至18歲居住於新北市與台北市的肥胖兒少，更高達47.4%男性與31.2%女性患有脂肪肝。100個看診的肥胖兒童裡，至少有20個已經有中等嚴重程度以上的脂肪肝。

「肥胖」引起的脂肪肝，導致肝功能異常，已是現代兒童健康大危機，尤其近年歷經COVID-19疫情，學童改為線上課程，讓「零食飲料不離口」、「手機平板不離手」與「運動習慣難起頭」3大不良作息加劇，出現愈來愈多肥胖兒童。林裕誠提醒家長不可漠視風險，應建立孩子健康飲食與運動習慣。

除了兒童脂肪肝問題，台灣兒童B型肝炎母嬰傳染防治也是重要課題。兒童肝膽疾病防治基金會呼籲，B型肝炎高風險孕產婦第一孕程應抽血檢驗B型肝炎病毒量，並給予高病毒量者抗病毒藥，以預防母嬰傳染；不論嬰兒出生體重或早產，都應儘速進行B型肝炎免疫球蛋白接種，不可晚於24小時。

兒童肝膽疾病防治基金會建議，在孩子滿12個月大時，應接受B型肝炎血液篩檢，了解嬰兒是否已感染或未產生抗體；如經檢測未產生B型肝炎表面抗體，也未成為B型肝炎帶原者，可提供公費疫苗追加接種，孕婦不可漠視兒童肝炎防疫。