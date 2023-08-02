慢病共病防治 國家擬定6年計畫 造福千萬人

台灣人口老化，慢性疾病患者眾多，去年慢性病就醫人數高達一二八六萬人，平均每兩名國人就有一人罹患慢性病，且慢性共病比率偏高，逾七百萬人罹患兩種以上慢性病。國家衛生研究院、聯合報健康事業部舉辦「慢性病共病、國家政策建言專家會議」，邀集心臟病、肺阻塞、糖尿病、腎臟病等四大慢性疾病領域專家，集思廣益，一致建議拉高防治層級，擬定國家級防治計畫。

SDGs 慢性病共病國家政策建言 製表／蔡佳安 聯合報副總編輯洪淑惠表示，報系「慢病好日子─你離慢病有多遠？」網路調查顯示，九成以上中壯年上班族每天工作時數超過八小時，幾乎沒有時間運動；六成以上有兩種以上不良生活習慣，（熬夜、抽菸、喝酒、吃檳榔、不健康的飲食習慣、每天攝取的蔬果低於五種）。大部分只做勞工健診，未定期健檢，健康意識偏低，這也是國人高血壓、高血脂等慢性病盛行率偏高的原因。

「台灣多重慢性病患者眾多」健保署副署長李丞華表示，去年全國因慢性病就醫人數達到一二八六萬人，其中七一八萬人罹患兩種以上慢性病者。調查顯示，超過五十五萬人罹患六種以上慢性疾病，平均每年就醫次數達廿二點八次；五十四萬人罹患五種慢性疾病，就醫平均十六點六次。

李丞華指出，去年所有慢性疾病患者共用兩千多億元健保費用，「慢病預防保健，有其必要性」。

國衛院副院長許惠恒表示，慢性共病防治已成全球醫療及公衛疾病預防最新趨勢，應由國家擬定相關政策，提出最佳解決方案。

近十年來，衛福部陸續推動「家庭醫師整合性照護計畫」、「代謝症候群防治計畫」、「糖尿病合併初期慢性腎臟病方案」、「家醫計畫照護」、「住院整合照護計畫」、「癌症治療品質改善計畫」，但是，成效似乎不如預期。與會專家認為，慢病相關防治計畫眾多，宛如「小船齊發」，但成效不一。

關鍵在於缺乏跨科整合、跨部會整合，以健檢資料為例，迄今無法共享，勞工體檢報告（勞動部）、學生健康檢查（教育部）、成人健診（國健署）等資料分屬不同單位，與會專家一致建議拉高層級，擬定國家級防治計畫。

衛福部國健署副署長魏璽倫表示，聯合國二○三○永續發展目標為「二○三○年前，透過預防、治療，以及促進心理健康與福祉，將非傳染性疾病導致的過早死亡率降低三分之一。」其關鍵就在於如何做好「共病防治」。

魏璽倫強調，傳統觀念為「單一疾病、單一治療」，但慢病共病嚴重危及國人健康，台灣每年廿萬人死亡，其中近十萬人死於慢性疾病，必須仰賴「國家級」慢病防治政策，以突破困境。

為達到聯合國永續發展目標，國健署擬定六年（二○二五年至二○三○）長程計畫，範圍包括疾病預防、診斷、早期治療等，希望逐步上路之後，國內近一千三百萬名慢性患者均能受惠。不過，推動「健康促進」，很難看到立即成效，漫漫長路，魏璽倫說，「能否獲得足夠預算，仍是未知數」。

除了國家級防治政策之外，許惠恒認為，必須引入ＡＩ智慧醫療、健保大數據等新科技，建立預測平台，以糖尿病為例，如先透過全民普篩，找出高風險族群，透過平台整合危險因子，就能估算個案日後罹患腎衰竭、黃斑部病變、截肢等風險，進而提供個人化精準防治措施。