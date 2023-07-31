消基會批好市多A肝莓事件慰問「不負責任」 提團訟爭3倍懲罰性賠償

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰問金與500元檢測費。消基會今天舉行記者會，表示此一「退1賠1」補償方案，是不負責任的慰問措施，消基會「甚感遺憾」。消基會已組成團訟小組將協助消費者打團體訴訟，預計請求健康權撫慰金2萬元，以及3倍的懲罰性賠償。

消基會指出，一個跨國性大企業長期受到台灣廣大消費者的支持，但卻在面臨誤失時的解決態度，竟然是這麼不友善與不誠信，枉費消費者願意花費不算少的會費加入好市多的會員，對好市多公司長期以來的信賴，真是情何以堪。迄今消基會與各地消保官已接到逾200件申訴，好市多卻無善意回應，消基會決定幫消費者提出團體訴訟。

團訟小組召集人陳智義認為，針對此次食安危機好市多有三大缺失。今年3月美國爆發A肝莓果汙染問題，好市多卻未做預防性下架。而依據食安法規定，好市多應依據商業販售面積設置檢測機制，好市多卻未做到。

此外，好市多僅願意提供退費、商品等值金額的補償金。陳智義認為，此一補償金僅屬財產上的賠償，好市多應負擔身體健康的損害賠償。因此，此次團體訴訟將請求好市多負擔消費者每人至少2萬元的健康權撫慰金，並依消保法規定提出3倍的的懲罰性賠償金。

消基會指出，根據消保法第7條：「從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。…業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。…」；第9條：「輸入商品或服務之企業經營者，視為該商品之設計、生產、製造者或服務之提供者，負本法第七條之製造者責任。」；再者，消費者保護法第51條也明定：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」

消基會表示，今日正式出面替消費者爭取公道，希望透過司法途徑，迫使企業承擔其責任並改正行為，以勇於負責的態度確保消費者的權益和食品安全得到保障，讓法律成為導正企業營運的最後防線。

消基會指出，想參加好市多股份有限公司急性病毒A型肝炎莓果團訟者，收件截止日期為8月20日，收件說明網址：https://www.consumers.org.tw/activity01.html