月薪「6.6萬元除以2」 護理師曝薪資條氣炸：叫我高階乞丐就好

全台護理人員持有證照約31.5萬人，僅有18.6萬人執業，留任率不到6成，主要因素為護病比過高、薪資低、工時長。近日，一名男性護理師領了近2月的薪水，忍不住抱怨「以下是我2個月的薪資條，這到底是X小鳥薪水？」，可見實拿金額為6.6萬元，換算單月實領3.3萬元。

台中一名護理師上網亮出薪資條，實領金額66K，為兩個月總金額。 圖／取自Dcard

該護理師於Dcard以「護理師真的是TMD高階乞丐欸」為題發文，他去年畢業、當完兵後，在台中一家醫院工作，工作氣氛不錯，連學長姐包括長官及高層都不錯，但薪水有點太誇張。

當初面試院方表示，底薪39K-59K，不含任何加給，各單位及節日有不同獎金，護理師如今則覺得，「說的是比唱的好聽，而且第一個月的薪水要等第二個月才可以一起領，結果今天開心的打開帳戶要看領了多少，結果看了比不看更想離職，以後請不要叫我護理師，叫我高階乞丐就好」。

護理師直言「學弟妹快逃」，可考慮其它更好賺的工作，列出原因「護理師你要會打針、抽血、各種有的沒的技術、要提早30分鐘到單位點班、交班、看病人，然後晚2-3個小時下班是基本，還要追醫生order，處理病人跟家屬的鳥事，用自己的假去上課等等等」。

他也對外界看法表明立場，「請不要跟我說外面一堆行業還不是只有領20幾k，你們領30-40K已經很好了什麼的這些鬼話」，他認為在醫院顧的是一個生命，光專業程度就不能相提並論，「反正我是覺得我的付出跟所得成不了正比，氣死」。

薪資條一曝光，網友乍看以為是單月薪資，詫異地說「這是兩個月的薪水？？？」、「真的覺得護理師一個月薪水沒有5、6萬都超對不起他們的工作內容」、「我之前待業時待的小吃店都給我4.2萬一個月還包吃了⋯而且工時標準8小時一天」。

然而，一位醫檢師網友故意炫耀「讀護理系薪水不會太差，但你的壓力跟勞力卻是別人的2倍，不說了，領到防疫津貼的醫檢師要出國玩了」，也有人推論「為什麼護理師薪水這麼少？可能就是進入門檻低」。