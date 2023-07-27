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健保點值低／醫院可能更鼓勵自費 病患傷荷包

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

健保點值創新低，消費者文教基金會董事長吳榮達表示，醫院不斷強調，健保點值減少，不敷成本，近年醫界推自費項目比率有增高的趨勢，如今點值再度下降，部分醫院恐以鼓勵病患使用自費藥品或特材因應，病患未來就醫時，容易在資訊落差、醫病關係不平等的情況下，接受醫師建議或要求，使用自費項目。

「為了治好疾病，病患大多還是會聽醫師的建議。」吳榮達表示，像藥品或特材的優缺點，一般病患本就無法了解，民眾為了治好疾病，通常會聽取醫師建議；另外則可能影響醫病關係，如果兒女帶爸媽看病，評估手術時，醫師當著長輩面前推薦自費更好，身為兒女「能說不嗎？」反被至親、道德綁架，無法拒絕自費要求。

吳榮達表示，健保採取總額支付制度，當醫療使用量增加，勢必讓點值下降，環環相扣，除非考量健保費率提高、部分負擔提高、縮減健保給付項目等，但民眾大多無法接受。現行「健保法」規定保費上限百分之六，若保費提高到頂時，可能需要修法拉高上限，若不修法，只能持續讓點值降低，醫院持續增加自費項目，陷入惡性循環。

針對提高健保費，吳榮達認為，雖然民眾反對，但是，如不適度調高保費，或健保不考慮縮減某些健保給付項目、範圍，醫院點值將會持續下降，惡化，這對民眾到底有利還是不利，需慎重考量。

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