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視力模糊眼科檢查卻正常 竟是廣泛性焦慮症

中央社／ 台北25日電
長期壓力容易導致身體出現不適症狀。示意圖／ingimage
長期壓力容易導致身體出現不適症狀。示意圖／ingimage

1名46歲已婚男性日前公司轉型改制，工作環境浮動氣氛差，職場、家庭蠟燭兩頭燒，這時突然出現視力模糊，但至眼科檢查都正常，眼科建議轉至其他科別，才診斷廣泛性焦慮症。

書田診所精神科主任施姸安今天在記者會分享，男性壓力鍋，源自於心事難抒發，社會的氛圍常常會期待男性有經濟能力、可扛責任等，這種期望往往使男性感受到壓力，尤其青壯年的男性，常面臨家庭、工作、社會期待等多方面的壓力，但不願直接表達，壓抑在心裡。

施姸安說， 一旦將壓力長期藏在心底，就容易導致身體出現不適症狀，如腸胃道不順、視力不清、失眠、胃口不佳、情緒起伏大，容易衝動易怒等，甚至出現酗酒情況。這名46歲已婚男性個案確實除了視力模糊，也有心悸、焦慮、失眠嚴重、白天注意力不集中，全身緊繃、非常疲累的症狀。

男性壓力鍋容易找上的對象有跡可循，施姸安說，這類男性會對於很多事件、活動有預期性的過度焦慮和擔憂，經常處在高度緊張，無法放鬆，也容易焦躁不安、失眠、易疲倦、易怒、情緒起伏大、有悲觀負面想法等，嚴重時大幅影響日常生活、工作、人際相處等。

施姸安提醒，當這類情況持續超過2週，或有自傷、傷人意圖，就須特別當心。每個人都會面對不同的壓力，長期的忍著壓力，對生理及心理都會有影響，學習培養正向舒壓方式很重要，建議可從5個方向著手，第1是平時建立起自身的社會網，當壓力大時有抒發、談話的對象。

第2為培養休閒興趣，空閒時可進行的休閒活動，像是運動、重訓、養寵物、種花草、攝影等；第3給自己放鬆放空的時間，尋找讓自己放鬆放空的方式，如定期按摩、泡湯等；第4是可透或冥想等方式練習控管情緒；第5種為學會求助，尋找專業單位諮商或是就醫。

失眠 視力

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