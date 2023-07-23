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靠台恐成強颱！杜蘇芮颱風變強增胖 周三起3地區影響最劇烈

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靠台恐成強颱！杜蘇芮颱風變強增胖 周三起3地區影響最劇烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風。記者林澔一／攝影
杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風。記者林澔一／攝影

杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風，中央氣象局預報員徐仲毅表示，杜蘇芮颱風已達輕颱上限，很快就會轉中颱，不排除靠近台灣時達中颱上限或強颱，周三、四最接近台灣，屆時全台會有大雨或豪雨，「中部、南部、東部」風雨最劇烈，未來路徑若北偏，北部及東北部風雨也會加劇。

杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，今天上午8時的中心位置東南方1200公里海面上，以每小時7公里速度，向西北西進行。徐仲毅表示，目前颱風距離鵝鑾鼻東南方1100多公里海面上，發展非常好，強度及暴風半徑都有增強，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑從100公里增大為150公里，且未來暴風還有擴大趨勢，強度還會增強。

徐仲毅指出，颱風接近台灣期間，強度會明顯增強，偏西北西前進，明天之後明顯北轉，而北轉角度和接近台灣過程將會決定影響台灣天氣程度，依照現在預報路徑，影響較大地區為東部及中南部，若北偏，北部及東北部也會受到影響。

徐仲毅表示，周二受颱風外圍環流影響，風雨將增加，東部有局部大雨、西部不穩定；周三、四為颱風最接近台灣時間，各地需嚴防強風豪雨，東部雨勢最為劇烈，周四西部雨勢也會更為明顯，提醒民眾這兩天需嚴防大雨及局部大雨，不排除有豪雨以上等級降雨。

長浪部分，今晚東南部、恆春半島，明天東半部、基隆北海岸都會有長浪，周三起各地沿海都有長浪發生機率。

徐仲毅提醒，目前杜蘇芮颱風已達輕颱上限，很快就轉中颱，「靠近台灣時強度可能達到中颱上限，甚至不排除強颱可能」，暴風半徑可能達到300公里，接近台灣時是較強和較大的颱風。

中央氣象局表示，杜蘇芮颱風靠近台灣時，恐達中颱上限，不排除強颱可能。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，杜蘇芮颱風靠近台灣時，恐達中颱上限，不排除強颱可能。圖／中央氣象局提供

杜蘇芮颱風 豪雨 氣象局

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