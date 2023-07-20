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露天菜車載送 我農產品生產耗損比例近4成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
我國農業生產方式相對傳統，在這樣的酷暑下，仍是使用貨車露天載運各式蔬果，增加農產品耗損量。圖／讀者提供
我國農業生產方式相對傳統，在這樣的酷暑下，仍是使用貨車露天載運各式蔬果，增加農產品耗損量。圖／讀者提供

我國農業生產方式傳統，地處亞熱帶，農產品卻缺乏冷鏈系統以及採收後處理，絕大多數的蔬果，都用露天菜車載送，徒增食物耗損多；根據最新統計顯示，2020年台灣一年糧食總損耗超過405公噸，依照當年人口數計算，等於全台每人每年平均損耗170公斤各式食物，其中整體生產端的損耗比率為39.11%，而消費浪費的比率為60.89%。

從農產品生產，採收後處理運送到消費地，源頭的食物耗損也逼近四成；農委會表示，要制定標準作業方式，透過冷鏈以及採收後楚地的精進，降低糧損。

2023年「強化APEC糧食體系、數位化與創新科技以降低糧損與食物浪費」研討會今、明兩天在台北展開。

農委會國際處長林家榮表示，我國執行參與這計畫已10年，降低糧損要從整個食物的供應鏈來談，從技術，採收後處理，在多年期的計畫中，我國都跟APEC的經濟體合作，另外，如何評估什麼叫做「降低多少百分比」而現在「基礎是多少百分比」，要有工具進行評估。

林家榮表示，APEC有2030糧食安全路徑圖，就是屆時要如何達到糧食安全，其中，將中華台北指定為糧損與浪費引領的經濟體，因此，我國要做的工作，在於如何達到2030糧食安全路徑，要有執行計畫，因此這幾年，我國這幾年都邀請國際共同討論此議題。

他說，農業部門主要可著墨的在於農產品的前端生產，包含糧食損失與浪費，損失部分在於農業部門應該要去做的，糧食損失包括冷鏈、整個採收後處理方式，如何能更改善，以往沒有冷鏈，很多果菜損失率都超過三成以上，甚至更多，如何能有標準作業方式，是農業部門要發展，去相關試驗改良場所研究單位也正在進行合作，透過冷鏈以及採收後處理降低糧損；至於糧食浪費，主要在於零售端，農委會要與不同部會合作，尤其要重視教育。

農業部 食安 農委會

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