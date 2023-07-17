高雄知名冰店多人吃到就醫住院 業者：自己也受害

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄知名冰店疑食材出包，造成客人吃到就醫住院。業者晚間受訪說，一切以衛生局調查為主。記者王昭月／攝影
高雄知名冰店疑食材出包，造成客人吃到就醫住院。業者晚間受訪說，一切以衛生局調查為主。記者王昭月／攝影

高雄六合路老字號冰店疑食材出包，導致本月12日買冰的客人吃出問題，有的嚴重到住院，傳有客人打電話到店家抱怨，業者答覆「自己也吃到拉肚子」，但今晚業者受訪，對於自己是否也吃出問題不再答覆，僅表示怕亂說話，整起事件就歪樓，此事就以為衛生局調查為主。

有民眾上網表示，到苓雅區知名冰店吃冰，結果一家13人有11人腸胃不適，小兒子還出現血便，甚至聽聞有其他網友的孩子吃到腎衰竭，住加護病房。事後，衛生局在冰品檢體驗出沙門氏桿菌，也稽查出多項衛生缺失，要求停業一周。

冰店業者這幾天關門無法做生意，但業者透露，有接到客人責難電話，也接到不少「冰友」打氣，他們是因衛生局接獲黃小姐通報前來稽查，才知道出問題。直至今天清早，友人轉貼黃小姐在PTT發布的內容，真的嚇到。

針對先前回覆客人，自己也吃到拉肚子一事，業者未予證實，她表示，她拉肚子也可能是隨機發生，再說恐會讓外界以為裝可憐。他們不想再亂說話，以免整件事「歪樓」，此事就以衛生局發布的為主。

至於黃小姐在PTT所寫的內容，業者說，就由她，如果她有錯，衛生局會糾正，「我是出貨者、肇事者，但也算是受害者之一，無話可講」，關於肇事原因與賠償事宜，後續再說。

衛生局 拉肚子 PTT

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