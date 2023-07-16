22歲大學生當兵被驗退 肝功能指數飆210「從小不吃菜」患這病

不喜歡吃青菜，造成嚴重便秘，若腸道毒素又無法排出，影響肝臟功能，恐年紀輕輕肝硬化上身。一名22歲大學生為當兵進行體檢，沒想到肝功能指數達210，當兵被驗退，就醫採超音波檢查才知已罹患肝炎，同時患有重度脂肪肝。醫師問診發現，男大生從小開始不吃任何青菜，導致便秘嚴重，合併體質造成腸漏症，因大腸黏膜出問題，腸道無法吸收毒素，而跑到肝臟，導致毒素過多引發肝炎。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在「健康好生活」節目指出，此名男大生從小開始，不吃任何青菜，甚至湯裡面有任何一根蔥都會挑掉，導致膳食纖維不夠，腸胃也容易出問題，導致長期便秘，6歲時曾半夜起床，便秘無法排便，坐在馬桶哭；後來去游泳才逐漸改善，但仍不吃青菜。

蕭敦仁表示，男大生因體質造成腸漏症加上肥胖，進而引發肝炎、重度脂肪肝，若再不處理，30歲就會肝硬化，看診後男大生已開始進行減重，且願意吃青菜，目前把青菜「打成泥」食用，8周內減掉10公斤，BMI從29降至25，肝功能恢復正常。

蕭敦仁說，長期便秘患者，若合併有腸漏症，將導致腸道無法吸收的毒素，就會跑到肝臟，因此一定要均衡飲食，如果腸漏症久了，又無法藉由正常排便排出毒素，還可能增加引發大腸癌機會。