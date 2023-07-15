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避孕藥在台屬處方藥 藥局違法販售最高可罰200萬

中央社／ 台北15日電

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日核准美國首款非處方避孕藥。食藥署今天提醒，無論事前或事後避孕藥，在台灣均屬處方藥，藥局若無醫師處方箋卻賣給民眾，最高可罰200萬元。

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日宣布批准美國首款非處方口服避孕藥Opill，未來可在藥局、超市以及線上購買，此舉大幅擴大女性取得避孕藥的管道。

避孕藥在台灣為處方用藥，沒有區別事前或事後，但不少民眾貪圖方便會直接到藥局洽詢。衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿提醒，藥局如違法販售處方藥，將依違反藥事法第50條第1項規定，處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

藥事法第50條第1項規定，須由醫師處方的藥品，非經醫師處方，不得調劑供應。

食藥署強調，處方藥須經醫師進行專業診斷後開立處方，再將處方箋交付藥師調劑，切勿自行購買，以免受傷害又無法適用藥害救濟制度，並呼籲藥局不得無處方擅自販售處方藥品，若經查獲依法處分外，如造成消費者重大傷害，另外應負刑事及民事賠償責任。

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