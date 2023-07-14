長庚研究：非酒精性脂肪肝 5年近1成變慢性腎病

「脂肪肝不只是肝病，更是全身性的代謝疾病。」長庚醫療體系今發表一項北台灣跨院區長期研究，結果發現非酒精性脂肪肝病人5年平均有9.3%的機率從腎功能正常進展到慢性腎病。研究成員、大里仁愛醫院副院長黃挺碩表示，過去就有人針對非酒精性脂肪肝病人研究其慢性病風險，本次研究結果還發現，若腎臟科醫師及早介入治療，患者有近7成機率腎功能可回到正常。

此研究追蹤1,628位非酒精性脂肪肝病人，除發現非酒精性脂肪肝病人5年平均有9.3%的機率從腎功能正常進展到慢性腎病，研究結果也顯示，若腎臟科醫師介入治療，患者在5年內腎功能恢復正常的機率達69%；但慢性腎病病人5年平均有17.6%的機率會發展為晚期腎病。

黃挺碩表示，雖然脂肪肝目前仍無有效的藥物治療方式，患者仍應積極就醫進行疾病追蹤，萬一出現腎功能異常才能及早轉介，讓腎臟科醫師介入治療，避免病程發展為晚期腎病。生活中則可透過運動、體重及飲食等生活型態改變，避免疾病惡化。

他表示，研究也發現，腎功能惡化的危險因子包括年紀、肝纖維化程度、尿酸高、糖化血色素高、代謝症候群及胰島素阻抗等，其中年紀愈大的患者，愈容易從慢性腎病進展為晚期腎病。近年愈來愈多研究顯示，脂肪肝不只侷限於肝臟，應視為一種系統性的代謝疾病，是心肌梗塞、腦中風及慢性腎病等疾病的危險因子，國外專家甚至已將非酒精性脂肪肝更名為「代謝功能障礙相關性脂肪肝疾病（MAFLD）」。

研究團隊建議，脂肪肝患者應保持作息規律、適度運動，也要避免菸酒及高熱量、高膽固醇的飲食，並注意體重控制，有助控制脂肪肝病情及延緩腎功能惡化。若是有重度肥胖(BMI≥32.5)合併代謝性疾病，建議轉診至減重及代謝手術門診做進一步的評估，因為有越來越多的研究顯示，減重及代謝手術不僅可以減重，更可以治療代謝性疾病。