海外突發疾病醫療險、簽定型化契約 疫後出國留意8件事

因應暑假旺季旅遊潮來臨，中華民國旅行業品質保障協會今於台北國際夏季旅展舉辦「參加國內外旅行團及出國自由行旅遊安全宣導」記者會，共彙整8大旅遊途中及購買旅遊商品前應注意事項，其中疫後更須留意的包括購買海外突發疾病醫療保險、留意海外求職旅遊詐騙、簽訂旅遊定型化契約等。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成指出，該會長期致力於消費權益保障以及提升產業2項工作，提醒旅客報名旅行團要選擇合法旅行社、簽定旅遊契約，也要向旅行社索取代收轉付收據，如果遇到旅遊糾紛時可以憑契約書與代收轉付收據向品保協會申訴。

交通部觀光局指出，旅遊安全及旅遊行程購買是旅遊品質的基礎，考量到一般民眾對於旅遊交易欠缺風險意識，經常過於強調行程價格，及在同儕呼朋引伴的影響下而易衝動購買，共彙整8大重點提醒民眾留意事項，包括要買海外突發疾病醫療保險、留意海外求職旅遊詐騙、簽訂旅遊定型化契約、不買出發日期未訂的旅遊產品、認明銀行履約保證或銀行信託專戶、購買旅遊商品，刷卡付款有保障、注意使用規則及退改規定及平日出遊避開人潮，保障旅遊品質。

知名部落客及旅遊達人艾瑞克活動中便分享，過去曾在國外旅行時，因為生病就醫支付好幾萬元的醫藥費，尤其是在後疫情時代出國旅遊，特別要買好海外醫療保險。旅遊節目主持人王軍凱也提醒，購買旅遊票券產品要認明有提供銀行履約保證或銀行信託專戶的票券，才不會遇到票券變壁紙求償無門的狀況。