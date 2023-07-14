生活美學／復刻《飲膳札記》家宴 蔣勳、張杏如邀文友笑憶林文月風範

作家、翻譯家林文月5月26日辭世，享耆壽90，文壇痛失典範，紛表懷念，作家蔣勳7月12日發起紀念餐會，借《飲膳札記》一書為主軸，邀信誼基金會董事長張杏如作東，假台中中央書局，以飲膳與故事，邀文壇好友笑著懷念林文月。

蔣勳說：「今天紀念林老師，找一些朋友來吃她的菜，希望大家感受到她身上代表那個時候的某一種風範。」

信誼基金會董事長張杏如(圖)與蔣勳發起以「飲膳札記」為本，紀念林文月餐會。記者吳致碩／攝影

林文月家宴裡的心意

這場「林文月的作家宴」在中台灣新文化地標中央書局舉行，聚集20位文化圈好友，復刻《飲膳札記》書中提到的菜，包括水晶蛋、椒鹽里肌、烏魚子、扣三絲湯、五柳魚、荷葉粉蒸雞、鑲冬菇配蒸秋葵、炒米粉與蘿蔔糕、一口芋泥配正山小種茶。不只復刻餐飲，也希望復刻當時的溫暖人情。

「林老師走了後，很多朋友都很懷念她，雖然她到了90歲離開，我們不該哀傷，卻還是止不住懷念。」蔣勳說：「但以我對林老師個性的了解，她只喜歡平實的東西，就像《飲膳札記》，很家常，但有一個非常清楚的目的，就是她請喜歡的老師、朋友們到家裡吃飯。」

林文月生前每次宴客，都會思考菜色，提前寫下小卡片。圖／齊怡提供 蔣勳說，書裡看到的是林文月與臺靜農、孔德成、鄭騫這些老師的交往，她費心做菜請客，還講究地事先寫菜單卡片、安排流程，務使能招待客人、在適當時退回廚房做菜，再出現時依舊優雅，「她說不可披頭散髮做辛勞狀，這書裡有她對人的愛與敬重」。

所以，以餐會形式紀念這位溫暖的文壇前輩，蔣勳說：「這樣的記憶就不會是哀傷的，而是很多溫暖的。」他笑說自己起鬨找了張杏如合作，本想對外開放，最後想到：「林文月一定不要大家弄得很囂張很哀傷，她喜歡平實的人與人的交往。」所以改為文學界朋友的聚會。

場地主人是信誼基金會，董事長張杏如雖然比林文月小10多歲，且一在中文系、一在歷史系，但她也知當年「望月樓」是台大文學院的一道風景線，因此響應蔣勳的號召，她說：「今天有如家宴，來我家吃飯。」

但張杏如也笑說，蔣勳設計菜單，也邀請文友說菜，卻沒找她，「我不是不會做菜，何況林老師的這些菜都是台灣人的家常。」不過重看《飲膳札記》，她最羡慕的是林文月與老師們師生間的情誼，所以這場餐會也是，就這樣相聚，一起紀念一位在文學、在做人和做菜上讓人懷念、感念的人。」

復刻林文月「飲膳札記」的炒米粉與蘿蔔糕。記者吳致碩／攝影

林文月的女兒郭思敏也提到，母親辦家宴的心意很動人，小時的她就看著父母親為請客做的準備與搭配，事先規畫，客人來了先上什麼菜，然後誰陪客人、誰進廚房，什麼時候再換手。

郭思敏說，母親總在餐會前就布置好餐桌，慎重其事擺餐具、摺餐巾，「至今，每次我擺餐桌時，能體會母親對於請客的慎重心意。」因此不必在意這場餐會用的魚是不是當年母親用的魚、要不要去魚鱗等細節，她說：「母親不會介意，她最重視的還是請客時溫暖慎重的心意。」

復刻林文月「飲膳札記」的鑲冬菇。記者吳致碩／攝影

談笑間 思故人

餐點由中央書局主廚Max掌杓，不過《飲膳札記》並非食譜，沒有精確的公克數，而是作家自己拿捏的分寸，這也考驗主廚復刻的功力，但每道菜背後的人文故事是承襲著的。

蔣勳說前菜，如林文月做烏魚子背後的文化背景，因為她是1933年出生在上海日租界，受的是日文的小學教育，台式的烏魚子在日文裡名「唐墨」，她寫這道菜，不只是講這個菜，也在講背後的文化。

還有扣三絲湯，那是林文月的先生郭豫倫隔30年後重回大陸，在上海城隍廟吃到這道菜，回來念念不忘，形容給妻子聽，林文月便挖空心思一遍遍嘗試做出來。蔣勳說：「這其中有一個東西，就是你愛的人。有一個愛的人，就會把料理做得非常精彩。」

復刻林文月「飲膳札記」的一口芋泥。記者吳致碩／攝影

詩人許悔之說，若不是林文月與蔣勳這兩位，他無法堅持做出版業，而在與林老師的每一次往來中，都更確定自己可以做出版，因為還有這麼美好的人。

同為出版人的葉美瑤記得在與已故作家王宣一討論《國宴與家宴》這本書時，想到的就是「終於有人把吃搬進文學殿堂」的《飲膳札記》；曾文娟也說，「林老師的好文筆超越技術性，許多的形容都太美了。」作家宇文正也受啟發，才能堅持讀建中的兒子做了三年便當。

中文教授何寄澎是林文月的學生，他回憶，自己應該是今天宴席中最常去老師家作客的人，但總是醉到記不住菜，應該也是唯一在老師家客廳醉宿一夜的人。拍攝紀錄片的導演齊怡回憶在美國林文月家工作的點滴，她親自下廚，對宴客的慎重，以及偶有露出的俏皮；近年熱衷下廚的裴偉看到林文月寫炒米粉，對其中的家庭感情傳承深有所感。

芋泥，是郭思敏專有的童年記憶，媽媽會為了孩子愛吃而專門做這道甜點，而她和哥哥總是負責碾芋泥，「這是我跟哥哥對家宴唯一的參與。」不過林文月版的芋泥加了豬油，和現今常見的不同。

復刻林文月「飲膳札記」的前菜，包括烏魚子、水晶蛋和椒鹽里肌。記者吳致碩／攝影

由此，蔣勳也提到作家料理與餐廳料理的不同，「因為作家有他的記憶。」如裴偉做栗子燒雞，北方菜卻很甜，這是因為裴爸爸疼兒子，總是放很多糖，裴偉再做這道菜也要這樣加糖；馬世芳做三杯雞，蒜頭不如一般軟爛，也是因為當初爸爸做的時候太晚加蒜，他堅持爸爸版本，做出獨特的味道。

「只有中央書局會發展出這樣奇怪、非餐廳的菜。」蔣勳笑說。不過這次紀念餐會意在相聚，新菜暫時還不對外販售。

畢竟，林文月在書中傳達的人情與溫暖，難以定價，就如她生前每回自美返台，總會給蔣勳做炒米粉，不是什麼貴重的禮物，可是心意深厚。蔣勳說：「林老師身上的風範、對人的關心，是我們懷念的。」