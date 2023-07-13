夜間盜汗需注意 慢性淋巴性白血病口服標靶新藥納保

一項新型口服BTK標靶藥物7月1日起納入健保給付，可用於具17p染色體缺陷的慢性淋巴性白血病（CLL）患者、難治／復發型被套細胞淋巴瘤（rrMCL）。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，慢性淋巴性白血病患者年齡偏高，化療耐受度不佳、療效也不明顯，新型標靶納保、列為第一線使用。醫師指出，患者症狀包括盜汗、疲倦等，但最常見的症狀是「無症狀」。

中華民國血液病學會理事姚明表示，血液性腫瘤依照其特性，主要分為急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白血病（CML）、 慢性淋巴性白血病（CLL）四種。根據衛福部國健署109年癌症登記報告，白血病不分類別，每年年增約2748位病人，其中慢性淋巴性白血病人數僅241人，占比9%，相對少見。

姚明表示，慢性淋巴性白血病常見症狀包括夜間盜汗至須換衣服程度、半年內不明原因體重降低1成以上、不明原因反覆發燒、淋巴結腫脹、全身倦怠及食慾不振等七大類型，但最常見的症狀是「沒有症狀」，呼籲民眾定期藉健康檢查追蹤。此外，患者確診時多已超過60歲，且超過9成合併心血管疾病、糖尿病等共病，臨床照護上也要顧及其他疾病，藥物使用上需要綜合考量。

他也說，過去因治療武器缺乏，只能使用化療，根據台灣2020年癌症登記報告，病友初次療程比率以化療為最高，達44.81%，但多數高齡患者難以負荷化療造成的副作用。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏則表示，慢性淋巴性白血病無症狀患者存活期平均中位數達10年，但出現症狀或疾病惡化的患者，存活期較低，臨床上採「無症狀者定期追蹤；有症狀者介入治療」的基準，針對具症狀或腫瘤過大的中高風險患者才進一步治療；帶有特定基因異常的患者，如17p染色體缺陷、TP53突變，存活期更短、預後更差，「尤其最在意17p染色體缺陷，這讓醫師看到就冷汗直冒」。

蔡承宏表示，大約80%的慢性淋巴性白血病患者帶有特定基因變異，研究顯示，17p染色體缺陷是最難治的類型之一，但患者卻對標準治療成效不佳，故歐美治療指引已趨向減少化療使用。本次新藥納保後，患者不必先用化療等標準治療，第一線就能使用新型標靶治療，預期能大幅延長患者存活期。一篇刊登在國際醫學期刊「刺胳針」的研究也指出，與與化療合併針劑標靶相比，單用新型口服標靶藥物治療患者，其24個月無惡化生存期可提高超過8成。