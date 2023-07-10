乘風破浪可提振心情！全台十大最「熱」浪點一次Get

這「夏」不衝浪嗎？

天氣若舒服，就出門運動吧！衝浪愛好者有句至理名言「不會有一模一樣的浪」，而且心理學家肯定衝浪對心理健康有益，提高自尊、減少社會孤立、緩解憂鬱症和其他精神障礙，甚至也可能帶來幸福。像是日星木村拓哉超級熱愛衝浪，工藤靜香就是因衝浪結緣相愛，即使53歲保養得宜，不愛運動的她，堅持「兩年要衝一次浪」。

台灣有得天獨厚的天然優勢，主要衝浪地點分布在北部、南部及東部，各有不同適合的季節。一般來說，夏季的浪型適合新手練習，若是從10月開始一直隔年3月浪型最漂亮，不少衝浪好手都會全台跑透透，去體驗各地不同浪點。

image source:東北角暨宜蘭海岸國家風景區



衝浪是以海浪為動力的極限運動，運動起源於玻里尼西亞群島，而現代衝浪運動的發展起源於美國夏威夷群島。衝浪雖被視為難度頗高的運動，隨著台灣衝浪風行，全台各地浪點，許多的衝浪店家幾乎都有提供衝浪板租借及簡易教學，讓新手也能輕鬆體驗。網編貼心小叮嚀，若要租借裝備，建議事先網路或電話預訂，以免撲空，只能聽大海的聲音。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近一年網路討論度最高的浪點，趁著夏天找出最適合你的浪點，去體驗一下站在浪尖上的感覺吧。

No.10 台東東河

臺東縣擁有全國最長176公里的綿延海岸線，獲得國內外衝浪好手一致肯定的「衝浪天堂」。其中，東河是全台灣浪的品質與起浪的頻率最穩定的浪點，從每年10月到隔年4月，因為東北季風的關係，幾乎是天天有浪。

近幾年爆紅的東河河口屬於沙岸地形，是相對安全的浪點，颱風來臨前也會為衝浪客帶來一條條不錯的浪型，也因為河口地形會讓海流變的異常猛烈，所以下水前還是得考慮自身能力，網編認真提醒，當海岸邊拉起封鎖線，插上紅旗的時候，請勿下水涉險。但當地美景還是讓網友大讚，「這裡仿佛夏威夷的綠色山景搭配藍色海景」。

延伸閱讀：「金城武樹」改「奉茶樹」引熱議 網友：伯朗大道改成金城武路就好了





image source: 東部海岸國家風景區

No.9 宜蘭蜜月灣

宜蘭大溪一帶的海濱，其中一處以眉月形狀的迤邐海灣、海水湛藍清澈聞名，又常見倩影雙雙，在此流連忘返，而有「蜜月灣」之美稱。蜜月灣南北兩側分佈著礁岩，卻也因為海灣遼闊，海底地形起伏很大，海浪常激起2、3公尺高，吸引不少衝浪客前來挑戰。

老家在宜蘭蘇澳藝人張震獄也會到此地衝浪，並曾經在臉書發文，希望過夜客能別留下垃圾珍惜海洋，近期也有網友表示「最近蜜月灣環境乾淨很多」。

延伸閱讀：500碗台版必比登7／宜蘭、花蓮、台東、離島美食參上！你聽過全台出沒的「肝苦嘆呷郎」嗎？

image source: 交通部觀光局

No.8 苗栗縣假日之森

中台灣的朋友如果想衝浪，除大甲區松柏港之外，西海岸近年熱門的浪點，就屬位於苗栗縣竹南鎮的濱海森林遊憩區，園區裡的「假日之森」是近年來備受討論的浪點。

相較其他浪點，假日之森海面通常相當平靜，如果海面起浪，這裡就非常適合衝浪初學者，所以就有玩家更推薦來這裡玩風箏衝浪，或體驗其他水上活動。有網友表示，「苗栗最有活力及熱情的沙灘」「這陣子竹南沙灘出現難得一見的斜坡看到板友分享還一度懷疑這真的是我家後面那片海嗎？」

延伸閱讀：菜鳥工程師想在新竹買房「通勤30分鐘」！過來人推1區：房價便宜

No.7 台南漁光島

離台南中市中心僅15分鐘車程，漁光島本來僅以海灘漂亮，加上美麗的夕陽而聞名。近幾年來，吸引不少住在周遭的的衝浪客前來，在當地也算是小有知名度。

漁光島的海浪較軟偏厚，衝浪客不論是玩長板還是短板，都是一個非常好練習動作的浪點。漁光島最適合衝浪的時間分別是，冬季（11-1月）及夏季（6-9月） 前者是較矮的軟長浪，後者則是有1到2米高的低壓浪，加上海浪從左右邊而來，衝浪變化大，有時也吸引不少浪人來追浪。網友表示，「漁光島的小順浪怎麼這麼好玩有趣」。

延伸閱讀：年輕人都這樣拍！韓網瘋唯美「沙灘愛心照」 夏日海邊網美打卡小技巧快跟上





image source: 台南旅遊網

No.6 屏東南灣

墾丁南灣是南台灣最熱門的沙灘，得天獨厚的地理環境，一年四季都非常適合衝浪，也是新手們最愛的浪點。

南灣地型是屬於較為淺的沙地，對新手來說是一個非常好的練習場地。在夏季時颱風來臨前，不少好手會專程到南灣追長浪，除了浪型完整之外，有時還可以進階挑戰到難度較高的管浪。南灣距離知名的墾丁大街車程不到十分鐘，衝浪後也可以到墾丁大街填飽肚子。網友表示，「肚子還因為一直趴板磨到破皮，但是已經開始期待下一次的衝浪了」、「南灣是一片寧靜的海，看著多多少少的衝浪人群，突然覺得的一切都是很滿足的」。

延伸閱讀：到臺灣來必去的縣市是哪？帶外國人開眼界就要來這裡





No.5 台東金樽漁港

金樽是臺灣最好的浪點之一，不過如果新手千萬別輕易嘗試。金樽因為海底地形都是鵝卵石，加上面對著太平洋，在東北季風來臨的時候，會帶來穩定的半人高以上的「好浪」，更適合中階以上的浪人來練習更進階的技術。

世界衝浪聯盟World Surf League（簡稱WSL），每年11月都會在金樽漁港舉辦資格賽。資格賽自2011年開始舉辦，自2013年開始，更名為「臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華」，2023年將邁入第13屆，也為當地打開不少知名度。網友驚豔，「職業級選手技術好高超」。

延伸閱讀：來點文青氣息！全台TOP 10文創園區必訪 看展、逛市集一次滿足





No.4 宜蘭外澳沙灘

宜蘭縣外澳沙灘就在外澳火車站的對面，是個交通便利的浪點，與民眾熟知烏石港浪點近在咫尺；車程距離3分鐘的雙獅海灘適合較有經驗的衝浪客。

外澳沙灘擁有寬廣平坦的沙灘，更可以遠眺龜山島，一年四季聚集著來自四面八方的衝浪客，附近還有飛行傘基地。網友評價，「與七星潭相互輝映的外澳曜石黑沙灘」。除了衝浪之外，外澳服務區鮮黃色建築同樣吸引不少網友打卡大讚，「旅途中休憩充電的好地方」。

延伸閱讀：熱到融化、出門大爆汗！夏天10大好用消暑省錢術





image source: 東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網

No.3 高雄旗津

旗津是高雄市唯一的沙洲離島，不僅擁有迷人的藍海與黑沙灘，高雄市政府不時在此舉辦各類活動，讓旗津一年四季都聚集不少來自各地的遊客。

旗津海岸線長，雖不像東部面向廣大太平洋，但夏天好浪時，總能看到許多衝浪客聚集。旗津浪況多半來自夏季的西南氣流，有衝浪客表示，颱風來臨前也有不少好浪，反而是到了冬季因為受到東北季風影響，浪較小但浪型相對適合初學者練習衝浪。

延伸閱讀：北台灣也有小墾丁！北海岸20大超人氣咖啡廳一次看





No.2 金山中角灣

金山中角灣是距離台北最近的浪點，從台北出發只要 40 分鐘的車程，有玩家推薦浪況最好的時候通常是清晨或傍晚，所以這兩個時間點專業的衝浪客會比較多。

中角灣擁有灣口內凹沙岸地形，一年四季在北風的吹拂下，帶來一波又一波的浪花，成為北臺灣絕佳的衝浪點，在雪隧尚未開通前曾是北台灣最熱門浪點，至今到了夏天人多到像是在下水餃，有時還得進行人車管制。中角灣周邊設有付費的冷熱水淋浴間、遊客中心、衝浪中心等設施，也有多間俱樂部提供浪板租借與教學。網友表示，「中角灣以前好荒涼，現在好漂亮，設施又很完備與貼心」。

延伸閱讀：

比基尼正妹的季節到了！特搜9大夏日「銷魂系」女性泳裝品牌

image source: 新北市觀光旅遊網

No.1 宜蘭烏石港

一想到衝浪，位於宜蘭縣頭城烏石港不論是新手或是老手，腦中浮出的熱門景點肯定有它。烏石港可以衝浪的地點又分北堤跟南堤，北堤一到夏天人聲鼎沸，海浪穩定之外也有三到四個點可以下浪，適合初學者。不過，也因為是著名的衝浪勝地，所以經驗老到的衝浪客面對海上擠滿新手時，肯定心情都不太好。

至於烏石港的南方堤坊也算是小有知名度，但因為都被堤坊包圍所以大部分的時間都沒有浪。資深玩家表示，颱風來臨前或強烈東北季風來臨時，南堤反而成為宜蘭最安全的浪點，只是浪大時兩邊堤防消波塊會有強勁的裂流，要慎防被捲進以免受傷。網友也大讚，「衝浪好去處」、「很多人會來這裡衝浪，也還可以眺望到龜山島」。

延伸閱讀：讓你瘋狂讓你渴！10大「激樂系」度假飯店 年輕人免排行程chill整天





image source: 東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月07日至2023年07月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台衝浪地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



