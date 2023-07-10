撒錢救產銷╱學者：吃定政府會收購 農民有恃無恐

農委會近年屢以補貼或收購進行農產品產銷調節，學者認為，這已是老問題，某些產品不斷重演產銷失衡，「老問題應該有新思維」。例如不能讓外界掌握政府的調節措施，同時資訊應即時公開揭露，會比不斷進行傳統的產銷調節，更為根本；有農會則認為應朝契作發展，簽了約就由契作主負責。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，政府就是一直收購、加工，生產過剩價格低，要照顧農民收入；價格高時又不希望消費者負擔重，要平抑物價。若政府都用這套模式，調節措施被看破，農民有恃無恐，生產者與消費者行為不會改變。

楊明憲說，消費者與生產者利益衝突，農產品價格理應由市場供需決定。若依市場機制，當農產品價格高時，消費者就會減少需求；價格低時，生產者就不種這項作物。但政府若插手介入，這些自我調節都會消失，菜價高消費者仍不改吃根莖類，菜價低時農民也不改種減種，坐等政府出手。

楊明憲說，政府調節措施不一定要循著同套模式進行，有時可不符市場預期，若政府不介入、尊重市場機制，讓預期落空，提供更多、更精確、更即時產銷資訊，讓生產與消費者自行判斷，老問題有新思維與方式，才有機會改變。

斗南鎮農會秘書張耀裕說，農會大多規畫長期作物，以生產專區為單位，可控制土地面積與產量；如竹筍量多，曾與超商談好兩個月的「季節限定」入關東煮，或入截切、加工；又如馬鈴薯大顆去傳統市場、中顆走超市，小顆則做洋芋片、格外品餵牛，但都是早早談好，而非盛產才處理。

張耀裕說，其實很怕政府介入會扭曲產銷結構，如屏東洋蔥，作物契作都是前一年要談好面積價格，但屏東洋蔥都想賣「時價」，民代也要政府介入，徒增不穩定性；農產品盡可能業主（如農會或合作社）與農民契作，簽了約就由契作主負責，產銷才能回歸正軌。