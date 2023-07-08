TPASS通勤月票上路1周逾45萬人次加值 公總：經費運作無虞

北中南三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票上路滿一周，累計至7日，已有45.1萬人次加值購票。其中，基北北桃生活圈31.8萬人次、中彰投苗生活圈2.2萬人次、南高屏生活圈11.1萬人次。地方政府昨反映未收到中央補助款，公路總局表示，基北北桃7、8月補助款已撥至指定專戶，加上民眾加值購票收入，專戶經費運作無虞，不會有運輸業者請領不到票收情形。

公路總局指出，累計至昨天已有571.1萬人次使用月票搭乘，包含台鐵51.5萬人次、捷運（含輕軌）281.9萬人次（基北北桃生活圈264.7萬人次、中彰投苗生活圈4.1萬人次、南高屏生活圈13.1萬人次）、公車（含市區公車及公路客運）212.8萬人次（基北北桃生活圈193.5萬人次、中彰投苗生活圈14.8萬人次、南高屏生活圈4.5萬人次），及其他運具（含公共自行車及渡輪）24.9萬人次（基北北桃生活圈19.8萬人次、中彰投苗生活圈1.5萬人次、南高屏生活圈3.5萬人次）。

針對地方反映未收到中央補助款，公路總局表示，昨天已將基北北桃7、8月補助款5億元撥至指定專戶，地方政府配合款也陸續撥入，加上民眾加值購買的月票收入，目前專戶經費運作無虞，不會有運輸業者請領不到票收的情形，後續也會持續觀察及蒐集TPASS使用情形，如地方政府有提出經費預撥需求，會加速審核及撥款，請地方政府及相關業者持續配合推動。

公路總局表示，三大生活圈TPASS通勤月票發行使用第一周累計使用突破570萬人次，在5、6、7日的單日人次都超過百萬，未來希望藉由TPASS提升公共運輸使用量，也期待地方政府可以加強私人運具管理的力道及管制作為，透過TPASS拉力與管制推力雙管齊下，讓更多民眾從私人運具轉換到公共運輸，達到節能減碳及降低交通事故目標。