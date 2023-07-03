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市府態度硬起來 新北家防中心：協助孩子聲請保護令

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭王慧瑛／新北即時報導
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

新北市一名小學女生因考第5名被父親要求跪地，用藤條不斷抽打，過程中孩子痛得不斷哀號，小腿傷痕累累，這名父親自拍管教影片上網，引發眾怒。新北市政府昨原本只提到會要求這名父親上親職教育，外界質疑對孩子保護不足，新北市家防中心今態度轉為強硬，表示將協助孩子向法院聲請保護令，禁止父親再施暴並要求強制上親職教育，維護孩子身心健康。

新北市家防中心主任許芝綺說，今天已由學校、社工及家防官共同家訪，約制告誡父親的不當行為，提供即時的親職教養指導，要求同住家屬共同擔負教養分工，先行維護孩子安全。

據了解女童生長在三代同堂家庭，6月29日晚上孩子因成績未達約定遭父親責打，女孩父親將體罰影片上網引發關注，6月30日早上校方立即啟動關懷輔導程序，確認孩子傷勢狀況及事件發生經過，也通報社會局介入處理，當天確認孩子有同住親屬可協助維護安全，並告誡父親不得再有不當管教行為。

女生 自拍

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