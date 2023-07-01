開書店是傻子？預告浪漫「十年死期」的小書店 「詩生活」陸穎魚：為了說再見不留遺憾

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文／李羿嫺

在熱鬧的赤峰商圈，偶然轉進小巷裡，一間刷上薄荷綠及水藍色的牆面，玻璃櫥窗上印著抽菸的女人，以及一台標明「自由定價」的小書車，各種不經意的可愛組合起來，便是安身在巷弄間的小書店「詩生活」。創立詩生活的店長陸穎魚飄洋過海來到台灣，詩生活今年邁入六週年，累積許多親密讀者。在實體書店本就艱難生存的時候，為什麼堅持經營書店？陸穎魚給出一個浪漫的解釋：「書店是生命中可能發生一見鍾情的地方。」

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詩生活是台灣第一家以現代詩為主題的書店，店中九成販售詩集，剩下則提供獨立出版品，許多讀者會稱陸穎魚為「魚店長」。

來自香港的陸穎魚婚後移居台北，萌生開獨立書店的念頭很簡單，只是想給到新地方的自己一個機會，正好身邊有不少朋友從事出版、作家、書籍設計師等，並且她自己也寫詩，她希望可以為所有走進書店的人解答詩集問題，在醞釀兩年後，詩生活便誕生了。

一間只存在十年的書店

詩生活有個「十年之期」，從2017年開幕只會存在十年。如今這間「限時」的小書店只剩下4年半光景，走過疫中三年，曾沮喪面對一週三天都沒有客人的日子，真的會如期收店嗎？陸穎魚開心表示「很好啊！我都說走到十年，我們就叫光榮結業，如果沒有的話我們就是倒閉，是不一樣的意義喔。」

經營詩生活時遇過形形色色的讀者，陸穎魚並不擔心收店後就會讓她與讀者失去聯繫，「可能實體的書店不存在了，但是不代表我們曾經有過的情感跟回憶會消失。為了讓我們在說再見的那一天，不要留下遺憾，我們要把握有限的時間，盡量在這個書店的空間，去發生我們自己的相遇。」

實體書店的價值：創造偶然相遇

因為有深愛紙本書的情懷，陸穎魚提到以前生活在香港時，每到台灣旅行都會去誠品逛逛，誠品就像一個文化象徵，乘載實體書店的歷史及存在價值。

網路科技日新月異，實體書店在相對便捷低價的網路書店夾擊中難以生存，但對於陸穎魚來說，實體書店是個很奇妙的場域，雖然網路書店下單很方便，但那就不是「逛書店」了，「因為你都知道你想買什麼書，也不會有一位店員去問你、去提供服務。」

「當你進來，你無法預料你會在這裡帶走什麼東西、會遇到什麼樣的人。你本來進來沒有想要買書，後面你卻竟然帶走了一本詩集，那本詩集可能會讓你從此愛上文學。」陸穎魚認為，實體書店的魅力在「偶然相遇」，更可以建立人與人之間的關係，創造特別的連結。

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書不只是商品 承載著更大的責任



無論是連鎖的大書店還是獨立小書店，現在都面臨實體店面的生存困境，書店越來越難做，讓圖書的折扣問題被搬上檯面。電商平台或網路書店打出低價折扣，讓不少原價販售的實體書店在競爭下吃敗。陸穎魚認為書並非不能被打折，但是需要公平定價，「為什麼一本新書一上市就可以打七九折，你今天去買衣服，你沒有看過新裝一上市就給你七九折的啊。」

她指出，書不只是一件商品，不是讓你穿在身上很漂亮，書是傳遞知識、了解自己情感的東西，「如果書肩負的文化責任是那麼龐大的時候，為什麼我們要那麼沒有尊嚴的去出售它？」

為何堅持做書店？ 「一切都是因為愛」

現代人娛樂越來越多，不再只有看書，不只在台灣，國外很多小書店甚至是連鎖的書店也面臨倒閉，「我們不知道未來50年或100年後，書會不會消失，或者書會變得越來越精緻化，但是如果有一天書真的要消失的話，我們現在做的事情就是，好像一個傻子一樣，我們希望它不要那麼快。」陸穎魚無奈道出心裡話。

不過，開了「詩生活」以後，讓她發現也有一群人與她一樣，深愛紙本書、支持實體書店、獨立出版品，所以就算經營書店很辛苦卻也甘之如飴，「因為你是深愛的這個東西，曾經有跟書店相遇的回憶，所以你就知道書店是什麼。他一定是很喜歡書店，他才會想要支持。對一個經營者來說，就是給我很大的力量。」

陸穎魚自己寫詩，出版過三本詩集，也是詩讓她走進小書店，開始去買書。波蘭作家辛波絲卡是她很喜歡的一個詩人，喜歡到甚至開了一間專賣詩的店，大門櫥窗貼的就是請插畫家朋友畫的，辛波絲卡的Q版人像，「她有一首詩很有名，叫做〈一見鍾情〉。我覺得書店這個場域，其實就是讓我們在生命中發生一見鍾情的地方。」

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