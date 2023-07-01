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新世代爺奶／跨世代養孩子 互守住界線

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

研究指出，祖父母參與育兒，孩子的穩定性會更高，但前提是，祖父母和父母在育兒過程中，雙方願意站在同一陣線，一起合作。要如何形成「對父母和祖父母都有好處」的育兒協作呢？以下是過來人及專家的建議：

給父母建議 不妨睜隻眼閉隻眼

作家溫小平建議，年輕夫妻要善用爺奶作為育兒後援，爺奶多數來到時間充裕、沒有忙碌工作壓力的生命階段，帶起孩子會更從容與包容。結婚後若有生育的準備，不妨先詢問雙方父母願不願意作為育兒後援，租屋或買房時，靠近可以支援的長輩，為育兒做準備。

牧村文教創辦人何翩翩提醒父母，長輩願意成為育兒幫手已是幸運，請放寬心，不要太執著長輩要照著自己的方式帶養孩子，畢竟祖父母的角色是含飴弄孫。尤其周末假日偶爾見一次面，她建議就睜一隻眼閉一隻眼。例如有媽媽跟何翩翩抱怨，孩子明明會自己吃飯，但每次回阿嬤家就餵飯，何翩翩請媽媽觀察，餵完飯後回家，孩子是不是還可以自己吃飯？如果是就沒問題，那純粹是祖父母寵孫，孩子沒有這麼容易壞掉，而且讓孩子接觸不同的照顧者、認識不一樣的人也是好事。

但是界線也很重要，建立界線需要一些技巧。何翩翩舉例，有不少媽媽跟她提到長輩過度介入的困擾，尤其是同住時。她認為，試著以不頂撞長輩的方式，拉開彼此空間跟時間，例如讓長輩忙碌一點，有自己的生活圈，就沒時間太關心晚輩生活。

給祖父母建議 輔助照顧盡力而為

何翩翩提醒祖父母，照顧孫子孫女應該是開心的事，盡力而為即可，無論是體力或心情，不要太勉強或太委屈。她看過有些祖父母幫忙帶孫帶到吃不好睡不著，有些因孫子狀況不理想而自責。何翩翩覺得，祖父母也要為自己的角色拉界線，把育兒責任還給爸爸媽媽，畢竟父母才是孩子主要的照顧者。

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