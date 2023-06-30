再生醫療不再專屬富人 「CAR-T」力拚Q4納健保

再生醫療雙法在立法院審議中，若通過將是國內細胞及基因治療里程碑，但再生醫療被認為是富人醫療，若納入健保將對已經吃緊的財務產生不小負擔。健保署長石崇良表示，再生醫療不再是富人專屬，是每一個百姓都可以享受的，接下來力拚第四季也將罕病用藥CAR-T納入健保。

根據國發會預估我國2025年即將邁入超高齡社會，隨著人口老化衍生慢性病、退化疾病、癌症等問題，未被滿足的醫療需求越趨需要被重視。生物技術開發中心舉行「細胞及基因治療白皮書」發表會，探討產業現況與困境並且研擬發展策略，希望加速新興醫療科技落地，也拉近病患與新興醫療的距離。

石崇良與會，並說明如諾健生等基因治療收載健保的政策方向。他說，全球最貴的基因治療諾健生（Zolgensma）將於8月給付，陸續也有其他藥物等待納入健保，只要評估成本效益合理，健保一定納入，再生醫療不再是富人專屬。

以諾健生為例，一針4900萬元，但對脊髓性肌肉萎縮症（SMA）終身有效。石崇良表示，HTA評估要考慮是否有替代性、對財務的衝擊及未被滿足的醫療需求等面向，若以患者壽命六十歲來估算，平均一年花費約80萬元，而我國人均GDP約為3萬3千美元（約百萬台幣），比人均GDP還低，評估後認為尚可接受。為了減少健保財務負擔，健保署與研發生產諾健生的諾華藥研議，首次採取分期付款，預計分七期支付。

另一方面，治療白血病頗具效果的再生醫療製劑CAR-T也將納入健保。石崇良說，諾華Kymriah（祈萊亞）同樣也是一次注射終身有效，雖然價錢不會超過諾健生，但可受惠人數較多，對健保也是不小負擔，目前仍在討論中，力拚今年第四季納入健保。

依衛福部日前統計，目前國內已有7名罹患急性淋巴性白血病病友，自費使用CAR-T細胞療法，治療費用達1100萬至1200萬元。

另外，生物技術開發中心處長劉韋博是「細胞及基因治療白皮書」的作者，考量健保財務狀況，建議統整多元給付方式來彌補缺口，以因應新興醫療科技，方法包括調整部分負擔、高價藥品差額給付、小病不給付、推行專款、新興藥物基金及商保協同健保等。