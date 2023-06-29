7月健保部分負擔新制1／門診藥費、慢箋、急診均受影響

健保部分負擔新制7月1日上路，門診藥費、慢箋、急診均受影響，預估影響845萬人，以到醫學中心看病拿藥為例，藥費101元以上收取20%，上限300元，至醫學中心掛急診，不依檢傷分類均收750元；第一次領取慢箋藥費從免收部分負擔，改為計入門診藥費收取。

健保門診藥品、慢箋與急診部分負擔調整新制，門診藥費方面，地區醫院及基層診所維持百元以下免收部分負擔，101元以上收取20%，上限200元；醫學中心、區域醫院100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，上限300元。

慢性處方箋第一次調劑，比照門診藥品收取部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵穩定慢性病人至基層診所就診，基層診所免收慢箋部分負擔；若為中低收入戶、身心障礙者，不論就醫層級，皆免收部分負擔。

急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，地區醫院和基層診所則維持150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，部分負擔新制上路，對特定族群仍有影響，如第一次慢箋藥費取消免部分負擔，恐衝擊國內潛在慢性病患者，若患者不願就醫花錢，不利慢性病長期控制，一旦延誤就醫或出現併發症，健保醫療資源只會花費更多。

部分負擔新制上路後，恐增加經濟邊緣戶健康不平等風險。林雅惠指出，邊緣戶生活窘迫，又不符合弱勢定義，生病時，若因為了維持基本開銷而不敢就醫，導致健康弱勢，這需加以重視。

醫改會與健保署研議設置多項指標，監測民眾就醫行為及花費，作為後續改善依據。林雅惠說，整體指標包括部分負擔於整體醫療費用占率、民眾就醫次數及醫療費用、初級照護率及轉診率。

藥費部分：門診每張處方箋平均部分負擔、藥費變化，門診開立及釋出處方箋比率；急診指標：各層級醫院檢傷分類情形、各檢傷分類暫留急診時間、各醫療機構夜間及假日開診率等。

林雅惠說，健保署加速推動分級醫療，六年來投入四百多億元，但整體成效不佳，許多輕症患者仍到醫學中心急診，若要藉由部分負擔推動分級醫療，恐沒有太大助益，必須從壯大基層醫療、改善急診壅塞、檢討健保支付誘因、提升基層醫療夜間及假日開診率著手。

新光醫院副院長洪子仁說，這次部分負擔調整，免部分負擔民眾包括重大傷病、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、三歲以下兒童、中低收入戶、持身心障礙證明者，都不受這次調整影響。對一般民眾影響有限，但想要藉此降低門診量，尚待觀察。