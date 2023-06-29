批反四接犧牲中部人的肺 挺四接團體高喊6訴求

協和四接環評3.0版東移方案遭立委、環團及基隆市府質疑範疇界定疑慮、程序違法問題等，要求取消3.0東移方案環評。支持四接的學者及環團代表今指出，阻擋協和油改氣計畫不僅無法改善基隆空汙，中南部被迫送電支援，導致2030年中火無煤時程延宕，批評基隆市長謝國樑不要做無良政客，用中部人的肺來反協和改建。

中興大學環工系教授莊秉潔、前台大生物產業機電工程系教授謝志誠、前環保署長詹順貴、台灣島永續發展協會理事長劉志堅、彰化縣綠色資源保育協會總幹事顏淑女等共同召開「誠實面對北東電網供電缺口」記者會，專家學者高喊協和油換改氣、基隆健康、生態、財富三好、全台共好的口號，並提出六大訴求。

訴求內容包含第一，阻擋協和換氣將導致北東電網供電近8成靠外援，超過電網安全負荷，北北基宜面臨限電風險；第二，阻擋協和換氣，基隆空汙無法改善，中南部被迫送電支援，導致2030年中火無煤時程延宕，影響基隆及中南部民眾健康。

第三，3.0版東移方案已是影響海洋生態最小的方案，杯葛3.0版恐將導致台電被迫退回2.0方案，且根據永安接收站的經驗，船舶進出改用LNG燃料，生態反而比鄰近遊港更豐富；第四，台灣東北角多一個天然氣接收站，可分散LNG船受台灣沿海氣象影響的補給風險，有助於能源穩定。

第五，基隆不要放棄國家1200億四階的投資，掌握國際航運改採以LNG作為乾淨且安全燃料的趨勢，結合四階提供LNG加註補給服務，讓基隆改成為乾淨船舶及郵輪的停靠港；第六，阻擋協和以氣換油將導致位於北東電網的核二找到延役的理由，反對核電延役並呼籲停止無限上綱的杯葛，尊重環評機制，盡速召開環評審查，加速能源轉型腳步。

謝志誠表示，反四接者不想面對北東電網供電缺口在2025年將達470萬瓩的事實，以北東電網供電缺口僅50萬瓩來迷惑大眾，實際是想打全靠北西電網來支援的如意算盤；然而，北西至北東電網的安全傳輸量僅420萬瓩，尖峰時刻若要輸送達470萬瓩，電力系統恐因超載而有風險，北東電網擬成全台最易大規模停電的區域。

詹順貴指出，台灣不同保護區對於管制行為的嚴格程度有不同規範，基隆市府主張是基隆市水產動植物保育區的管理機關，而該動植物保育區劃設公告的法源依據為漁業法，不像國家公園法、野生動物保護法、濕地法、海岸管理法等，在法律條文上對管制行為有明確規範，針對基市府有無法律授權依據，反對填海造地興建接收站有其疑慮。

另詹順貴解釋，二階環評的範疇界定並非界定開發行為的範圍，而是針對可能「對環境有重大影響之虞」的開發行為，針對其環境因子，透過範疇界定會議探討有無替代方案，並對調查項目、地點、調查方法、頻率等做討論、調查；事實上台電在3.0方案已做足調查，整體看來，在範疇界定上應無違法之虞。

彰化縣綠色資源保育協會總幹事顏淑女說，北東電網缺電，導致中南電力被迫北送，影響中火是否在2030年除役，燒煤的六輕與中火會排放砷、鉻等重金屬及戴奧辛，造成中部民眾健康受損；當基市長謝國樑廢止原則同意函時，四接就從環保議題變成政治議題，無法接受謝國樑政治操作，故意阻擋及拖延協和改建，若中火無法如期或提早除役，就是謝國樑及反四接團體「用中部人的肺來反協和改建」。