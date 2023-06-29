出遊注意防蚊 疑似登革熱、日本腦炎症狀速就醫

目前正值登革熱和日本腦炎的流行期，傳染途徑皆為病媒蚊傳播，國內已有6例日本腦炎確定病例，其中1例為花蓮縣民眾，花蓮縣衛生局呼籲民眾提高警覺，做好防蚊措施。

隨著學生暑假將近，家長安排出遊的機會逐漸增加。然而目前正值登革熱和日本腦炎的流行期，加上各地氣溫偏高且時有降雨，病媒蚊在環境中的密度已經上升。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，民眾外出或前往東南亞等登革熱流行地區旅遊時，務必落實防蚊措施，同時在國內高風險地區出遊後或返國後也要進行自我健康監測。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、皮膚出疹等疑似症狀，應儘快就醫並主動告知醫師旅遊活動史。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，依據疾病管制署統計，國內今年截至6月26日累計72例本土病例，因此民眾規劃出遊時，應事先查詢了解各地的疫情情況，並在登革熱流行區域實施相應的防蚊措施。

另外，國內已有6例日本腦炎確定病例，其中1例為花蓮縣民眾，且該個案活動地附近有豬舍等高風險場域。登革熱和日本腦炎的傳染途徑皆為病媒蚊傳播，且各年齡層都存在感染風險。

朱家祥表示，登革熱是一種傳染病，主要由登革病毒通過病媒蚊傳播，蚊子叮咬對象無選擇性，一旦有登革病毒進入社區且周圍環境存在病媒蚊的孳生源，就有可能引發登革熱流行。

登革熱的潛伏期通常為4至7天，典型症狀包括突發性高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛和皮膚出疹等。如果連續感染不同型別的登革病毒，可能導致更嚴重的症狀。沒有及時就醫或治療的情況下，登革熱的死亡率可高達20%以上。

花蓮縣衛生局呼籲民眾按時接種疫苗，包括接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，幼兒一般接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往花蓮慈濟或部立花蓮醫院掛旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。