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最近雨怎麼下 彭啟明、賈新興這麼說

聯合報／ 記者胡瑞玲陳智華╱台北即時報導
未來一周天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨。本報資料照片
未來一周天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨。本報資料照片

這幾天雨會怎麼下，天氣風險公司總經理彭啟明說，今天午後山區有局部雷陣雨，特別是中南部山區。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天東南部水氣移入，恆春半島及花東沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，局部地區有較大雨勢發生的機率 。

彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，受南方雲系影響，今天全台多雲、有局部短暫雷陣雨，尤其西半部及各山區。東南部、恆春半島及中南部山區降雨明顯，可能有大雨及豪雨發生，外出需留意天氣變化並防雷擊及強陣風。

各地最低溫約26-27度，白天最高溫約32-34度。未下雨時感受到悶熱，外出活動需注意高溫並多補充水分。

彭啟明說，東南風環境維持，水氣較多，迎風面有短暫雨。大部分地區多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨，特別是中南部山區。清晨北抬的水氣在東方海面，蘭嶼綠島有明顯影響。東南部偶有短暫陣雨，其他地區午後山區及部分平原可能有短暫雷陣雨，帶較強雨勢。

彭啟明指出，明天太平洋高壓東退，風向轉為偏南，東南部有局部短暫陣雨，午後山區繼續有短暫雷陣雨，風向改變可能帶來大雨。至於周末偏南風主導，各地多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨，特別注意中北部山區。溫度可達32-34度，仍感悶熱，外出需補充水分並做好防曬。

賈新興今天在臉書表示，明天東南部水氣移入，恆春半島及花東沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，局部地區有較大雨勢發生的機率 。

周六、下周日午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，下周一到下周四清晨至中午前嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後有局部短暫陣雨。 下周五(7月7日)午後有零星短暫陣雨，7月8日午後山區有局部短暫陣雨。

賈新興指出，展期資料顯示，7月8日起至21日天氣穩定晴朗炎熱、不利降雨，7月22日至28日南方水氣增多。後期預報不確定性略高，需留意最新的預報資訊。

彭啟明 恆春

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