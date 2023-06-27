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第一屆500碗／名人也激推！全台23間「500碗滷肉飯」懶人包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
卡滋爾鬼頭刀特色美食-鬼干魯肉飯。圖／楊柏偉 提供
卡滋爾鬼頭刀特色美食-鬼干魯肉飯。圖／楊柏偉 提供

聯合報「500輯」所舉辦的全台小吃評鑑「500碗」，由各行各業的50位代表擔任評審，各自選出心中心儀的小吃。本屆的名單中，共計全台共441間小吃入選，其中「滷肉飯」類型的店家，就有23間進榜，成為滷肉飯愛好者的絕佳名單。

此次憑藉著魯肉飯、肉燥飯等餐點進榜的23間店家中，位於基隆的「魯肉飯專家」獲得Nash、布雷克推薦，拿下2碗；台北的「鵝肉擔」與「香滿園」則獲得修杰楷、劉恒昌、何順凱等評審推薦，各有2碗。至於台東的「卡滋爾鬼頭刀特色美食」亦獲得陳郁敏、楊柏偉推薦，同樣獲得2碗。

除此之外，基隆的天一香肉羹順、基隆廟口22號蝦仁羹豬腳，還有台北的施家麻油腰花、金峰魯肉飯、小王煮瓜、黃記魯肉飯、司機俱樂部、金仙蝦捲、吉峰香菇魯肉飯、圓環魯肉飯、阿桂姨原汁排骨湯、曉迪筒仔米糕、大方食坊-大方醬油、老牛牛肉肉燥飯，以及台南開元路無名虱目魚．肉燥飯、福泰飯桌，還有新竹柳家肉燥飯、彰化蚵Y仁等店家，也都憑藉著滷肉飯獲得1碗。

第一屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2023

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒

指定用車｜SUZUKI 台鈴工業

協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技

金融夥伴｜永豐銀行

贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店

鵝肉擔-魯肉飯。圖／劉恒昌 提供
鵝肉擔-魯肉飯。圖／劉恒昌 提供

肉燥飯 基隆 滷肉飯

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